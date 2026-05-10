Kim Jong Un a schimbat Constituția. Armele nucleare, setate să pornească automat în cazul în care „liderul suprem” este ucis

Sursă: The Telegraph

Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Liderul de la Phenian a modificat Constituția astfel încât armele nucleare să fie utilizate automat în cazul în care conducerea țării este eliminată sau pierde controlul asupra armatei.

Modificare radicală a doctrinei nucleare

Potrivit noilor prevederi adoptate la Phenian în cadrul sesiunii Adunării Populare Supreme, legislația prevede declanșarea imediată a unui atac nuclear de represalii dacă sistemul de comandă și control al armelor strategice este afectat de un atac extern.

„dacă sistemul de comandă și control asupra forțelor nucleare ale statului este pus în pericol de atacurile forțelor ostile, un atac nuclear va fi lansat automat și imediat”.

Schimbarea vine după revizuirea politicii nucleare a regimului, desfășurată în cadrul unei sesiuni parlamentare organizate la Phenian începând cu 22 martie, scrie The Telegraph .

Context internațional și justificarea regimului

Decizia Coreei de Nord ar fi fost influențată, potrivit relatărilor internaționale, de atacuri recente asupra infrastructurii de conducere din Iran, desfășurate de Statele Unite și Israel. În urma acestor operațiuni, mai mulți oficiali iranieni de rang înalt au fost eliminați, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, conform unor surse citate de presa internațională.

Experții consideră că regimul de la Phenian ar fi interpretat aceste evenimente ca un precedent periculos, în care o așa-numită „decapitare a conducerii” ar putea deveni o strategie reală în conflictele viitoare.

Regim extrem de securizat și greu de penetrat

Analiștii militari susțin că o operațiune de tipul celei presupuse în Iran ar fi mult mai dificil de realizat în Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate și controlate țări din lume.

Accesul străinilor este strict limitat, iar diplomații, oamenii de afaceri și personalul umanitar sunt permanent supravegheați. În plus, infrastructura digitală este restrânsă, iar rețelele interne sunt complet controlate de stat.

Spre deosebire de alte state, utilizarea sistemelor de supraveghere pentru localizarea liderilor este considerată aproape imposibilă în acest caz.

Kim Jong Un este cunoscut pentru măsuri stricte de securitate, evitând în mod frecvent zborurile cu avionul și utilizând un tren blindat, însoțit permanent de gărzi de corp.

Escaladare militară la granița cu Coreea de Sud

În paralel cu schimbările din doctrina nucleară, presa de stat de la Phenian a anunțat și planuri de desfășurare a unor noi sisteme de artilerie de-a lungul frontierei sudice.

Măsura ar putea extinde raza de acțiune a armamentului nord-coreean către zone din Coreea de Sud și ar intensifica tensiunile deja ridicate dintre cele două state.

Relațiile dintre cele două Corei s-au deteriorat semnificativ în ultima perioadă, pe fondul testelor balistice repetate și al retoricii militare tot mai agresive venite din partea Phenianului.