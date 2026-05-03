Cabană din Sibiu, mistuită de flăcări! 14 persoane s-au salvat în ultima clipă

Sursă: Realitatea.Net

O cabană din județul Sibiu a fost distrusă în totalitate de un incendiu izbucnit duminică după-amiază. Cele 14 persoane aflate în interior s-au autoevacuat, fără a necesita îngrijiri medicale.

Un incendiu puternic a cuprins duminică după-amiază o cabană din județul Sibiu, aflată între localitățile Jina și Dobra. Potrivit ISU Sibiu, flăcările au pornit de la un coș de fum izolat necorespunzător față de materialele combustibile.

La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, o autocisternă și două echipaje SMURD, alături de un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Jina.

În momentul izbucnirii incendiului, în cabană se aflau 14 persoane, care au reușit să iasă singure, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

„Cabana, care avea o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi, a ars în totalitate. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs la coşul de fum izolat necorespunzător faţă de materialele combustibile”, a transmis ISU Sibiu.

Pompierii au reușit să stingă incendiul, însă construcția a fost distrusă complet.