Complexul Energetic Oltenia, lovit de un val de disponibilizări: deficit major de personal
Noi demiteri la Complexul Energetic Oltenia! După valul de disponibilizări, alți 300 de mineri și energeticieni au părăsit compania.
Este vorba despre salariați cu contracte de muncă pe perioadă determinată. Peste 2.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă în doar o lună. Asta a generat un deficit acut de personal, iar activitatea este deja afectată.
Sindicaliștii spun că nu vor exista concedieri pentru angajații cu contracte pe perioada nedeterminată, dar avertizează că tranziția energetică trebuie gestionată corect pentru a proteja locurile de muncă. Cei din sindicat mai atrag atenția că eliminarea producției poate crea deficit critic de cărbune și asta ar crește dependența României de importuri.
