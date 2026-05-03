AIEA: Laborator de monitorizare a radiațiilor, lovit de o dronă, în apropiere de Zaporojie. Risc uriaș

Agenția Internaționațională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost informată, duminică, că un laborator de la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc, a fost vizat de un atac cu dronă , potrivit Reuters.

AIEA a precizat că este vorba despre un laborator de control al radiațiilor. Potrivit sursei citate, nu au fost raportate victime în urma atacului.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se știa dacă atacul a avariat laboratorul, care se află în afara perimetrului centralei nucleare.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a anunțat că o echipă a agenției, aflată la fața locului, a solicitat acces la laborator. Oficialul a reiterat că orice atac în apropierea obiectivelor nucleare poate reprezenta un risc pentru siguranța nucleară.

Evenimentul de la centrala Zaporojie vine pe fondul unor schimburi intense de atacuri cu drone între forțele ucrainene și cele ruse.