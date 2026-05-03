Accident în lanț pe Autostrada A3: trafic blocat spre București - FOTO
Accident autostrada A3
Traficul rutier pe Autostrada A3, pe sensul spre Bucureşti, în dreptul localităţii prahovene Râfov, a fost blocat complet, duminică după-amiază, în urma unui accident în țanț în care au fost implicate şapte mașini. O persoană a fost rănită.
UPDATE "La acest moment, traficul rutier a fost reluat pe banda de urgență, fiind dirijat de polițiștii rutieri.
Recomandăm tuturor participanților la trafic să circule cu prudență sporită și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți în teren", a transmis Poliția Rutieră.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul rutier este oprit pe Autostrada 3, duminică după-amiază, în dreptul kilometrului 48 al sensului de mers spre Bucureşti, în apropierea localităţii Râfov, judeţul Prahova.
În zona respectivă a avut loc o coliziune între şapte autoturisme, în urma accidentului, o persoană fiind rănită şi având nevoie de îngrijiri medicale.
Potrivit poliţiştilor rutieri, circulaţia va fi deviată de pe Autostrada 3 şi Autostrada 7 spre DN 1. Accidentul în lanţ are loc în contextul în care foarte mulţi turişti care au petrecut la munte minivacanţa de 1 Mai se întorc în Capitală.
Citește și:
- 17:53 - Discuții intense între SUA și Iran, la Washington. Realitatea PLUS, prezentă
- 17:46 - Șofer prins cu 215 km/h pe Autostrada A1, deși avea permisul expirat. Amenzi de peste 5.000 de lei
- 17:32 - Un copil de 1 an și 4 luni a murit după ce a căzut într-o piscină din curtea bunicilor! Tragedie uriașă în Dolj
- 17:20 - Atacuri reciproce între Ucraina și Rusia: cel puțin cinci morți
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News