Atacuri reciproce între Ucraina și Rusia: cel puțin cinci morți

Ucraina a anunțat că a lovit o navă de rachete și trei petroliere rusești, în timp ce schimburile de atacuri cu drone dintre Kiev și Moscova s-au soldat cu cel puțin cinci morți, potrivit AFP. Ucraina şi Rusia se atacă zilnic cu sute de drone explozive de patru ani, în timp ce negocierile pentru a pune capăt conflictului declanşat de invazia rusă din februarie 2022 se află într-un impas.

Atacurile cu drone ruseşti au provocat duminică trei morţi în Ucraina, în special în regiunea portuară Odesa (sud). O persoană a fost ucisă în apropiere de Moscova în urma unor lovituri ucrainene, iar o altă persoană a murit într-o zonă din sudul Ucrainei, unde trupele ruse au avansat semnificativ începând din vara anului 2025, potrivit autorităţilor din ambele ţări.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis duminică că va intensifica atacurile de represalii ale Kievului împotriva obiectivelor energetice ruseşti dacă Moscova nu pune capăt invaziei sale.

„Rusia poate pune capăt războiului în orice moment. Prelungirea acestuia nu va face decât să extindă amploarea operaţiunilor noastre de apărare”, a afirmat el pe reţelele de socializare.

Liderul de la Kiev a declarat că trupele sale au lovit o navă echipată cu rachete de croazieră în portul Primorsk, din regiunea rusă Leningrad.

Terminalele de export de petrol din regiune au fost ţinta mai multor atacuri în ultimele săptămâni, ceea ce a dus la întreruperea exporturilor în valoare de câteva miliarde de dolari, potrivit Kievului.

Preşedintele ucrainean a mai precizat că două nave presupuse a fi „nave fantomă ”, care permit Moscovei să-şi exporte petrolul ocolind sancţiunile occidentale, au fost lovite în largul portului Novorossiysk, de la Marea Neagră.

El a publicat imagini alb-negru, filmate cu ajutorul camerei de noapte, care arată o dronă navală apropiindu-se de unul dintre petroliere. Nu au fost furnizate informaţii cu privire la amploarea pagubelor.

Veniturile din petrol şi gaze - amplificate de războiul din Orientul Mijlociu - sunt esenţiale pentru economia rusă şi pentru finanţarea armatei sale.

Guvernatorul regiunii Leningrad a confirmat că un incendiu a izbucnit în port după atacurile lansate de forțele ucrainene, însă amploarea distrugerilor nu a fost încă stabilită.

Odesa și Herson, din nou sub focul armatei ruse

În același timp, atacurile rusești asupra regiunii Odesa – un nod logistic maritim esențial pentru Ucraina – s-au soldat cu moartea a două persoane. O altă victimă a fost raportată în regiunea Herson, aflată frecvent sub tirul artileriei ruse.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, în noaptea de sâmbătă spre duminică Rusia a lansat un val masiv de 268 de drone, însoțite de o rachetă balistică, într-o nouă serie de atacuri coordonate asupra teritoriului ucrainean.