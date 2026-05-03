Autocamion încărcat cu două tone de hârtie, cuprins de flăcări pe DN7, în Vâlcea. Trafic blocat temporar

Un camion încărcat cu două tone de hârtie a luat foc în mers, duminică după-amiază, pe DN7, în zona localității Milcoiu, județul Vâlcea. Traficul a fost oprit temporar, iar pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru a stinge incendiul, care a distrus în totalitate cabina și încărcătura.

ISU Vâlcea a anunțat că pompierii militari au fost solicitați să intervină de urgență. „S-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Echipajele operative sosite la faţa locului au constatat că incendiul se manifestă la cabina camionului, cu posibilitate de propagare la semiremorca încărcată cu hârtie”, a transmis instituția.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația pe DN7 a fost întreruptă temporar, ansamblul rutier blocând șoseaua până la localizarea și lichidarea incendiului.

Pompierii au reușit să stingă focul, însă pagubele sunt considerabile. Cabina camionului și hârtia transportată au ars în totalitate, iar semiremorca a fost afectată în proporție de aproximativ 50%. De asemenea, parapetul de pe marginea drumului a fost degradat pe o lungime de circa 10 metri.

Șoferul camionului a inhalat fum în încercarea de a limita extinderea flăcărilor. Acesta a fost evaluat medical la fața locului de un echipaj al ambulanței, însă a refuzat transportul la spital.

„Cauza probabilă a incendiului este efectul termic al galeriei de evacuare a fumului aflată în compartimentul motor al autovehiculului”, au precizat reprezentanții ISU Vâlcea.