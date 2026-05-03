Un copil de 1 an și 4 luni a murit după ce a căzut într-o piscină din curtea bunicilor! Tragedie uriașă în Dolj

Un copil de un an și patru luni din Craiova a murit duminică, după ce a căzut într-o piscină aflată în curtea locuinței bunicilor, în comuna Dobrești.

UPDATE

Surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, susțin că micuțul de un an și patru luni, aflat în vizită la bunicii materni, ar fi căzut într-o piscină cu aproximativ 50 de centimetri de apă, în timp ce familia se ocupa de activități agricole și l-ar fi lăsat pentru scurt timp nesupravegheat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți au fost sesizați duminică, la ora 11.48, cu privire la faptul că un minor ar fi căzut într-o piscină din curtea casei bunicilor materni, situată în comuna Dobrești, satul Toceni, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificat un minor în vârstă de 1 ani și 4 luni, din Craiova”, se arată în comunicatul instituției.

La intervenție au ajuns și un echipaj de ambulanță, precum și un elicopter SMURD. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de pompieri, medicii au fost nevoiți să declare decesul copilului.

„În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

La finalul anchetei, dosarul va fi înaintat unității de parchet competente cu propunere de soluție. Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei exacte a morții.