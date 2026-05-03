Șofer prins cu 215 km/h pe Autostrada A1, deși avea permisul expirat. Amenzi de peste 5.000 de lei

Un șofer de 36 de ani din județul Ilfov a fost surprins de polițiștii rutieri circulând cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe un sector unde limita legală este de 130 km/h. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, acesta avea permisul de conducere expirat. În urma verificărilor, bărbatul a fost sancționat cu amenzi totale de peste 5.000 de lei, iar polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Într-un alt caz, un cetățean străin în vârstă de 34 de ani a fost depistat conducând cu 200 km/h pe același tronson de autostradă. Acesta a primit o amendă de 1.822,5 lei, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării pentru 90 de zile.

Cele două situații au fost constatate în cadrul unei acțiuni de tip „blitz” desfășurate de polițiștii sibieni pe 2 mai, între orele 10:00 și 15:00, pe ambele sensuri ale Autostrăzii A1, în zonele Orăștie, Sebeș și Săliște. Acțiunea a vizat în principal combaterea vitezei excesive, în contextul minivacanței de 1 Mai.

În total, polițiștii au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, dintre care 39 pentru depășirea limitei legale de viteză. Restul au vizat alte abateri, precum permis expirat, lipsa inspecției tehnice periodice sau nerespectarea legislației transporturilor. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la aproximativ 39.640 de lei.

De asemenea, au fost reținute 10 permise de conducere - 9 pentru viteză - și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În cadrul acțiunii au fost verificate 65 de autovehicule.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea siguranței rutiere, și reamintesc șoferilor importanța respectării regimului legal de viteză.