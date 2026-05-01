Alimentul iubit de români care poate deveni periculos. Semnal de alarmă de la un medic epidemiolog

Un aliment aparent banal, foarte des întâlnit în bucătăria românească, poate deveni periculos pentru sănătate dacă nu este depozitat sau preparat corect, avertizează specialiștii.

Este vorba despre cartofii gătiți în coajă, un preparat popular, dar care poate ridica probleme în anumite condiții. Medicul epidemiolog Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, într-o postare pe Facebook, atrage atenția asupra riscurilor legate atât de starea cartofilor, cât și de modul în care sunt gătiți.

Solanina – pericolul din cartofii verzi sau încolțiți

Potrivit specialistului, cartofii care au încolțit sau au căpătat o nuanță verzuie pot conține solanină în coajă, o substanță toxică. Consumul acesteia poate provoca diverse simptome, precum tulburări circulatorii și respiratorii, dureri de cap, crampe musculare sau diaree.

Aceste probleme apar, de regulă, în urma depozitării necorespunzătoare a cartofilor, care favorizează formarea acestui compus periculos.

Riscurile asociate preparării la temperaturi ridicate

Un alt aspect important este modul de gătire. Studiile arată că, atunci când cartofii sunt preparați la temperaturi ce depășesc 120°C, se poate forma acrilamida, o substanță chimică asociată cu un risc crescut pentru sănătate.

Acrilamida este cunoscută pentru potențialul său toxic, fiind corelată cu apariția unor forme de cancer, dar și cu efecte negative asupra sistemului nervos, materialului genetic și sănătății reproductive.

Posibile contaminări din agricultură

Medicul atrage atenția și asupra calității materiei prime. Cartofii cultivați în soluri intens fertilizate pot acumula în coajă pesticide și metale grele, ceea ce crește riscul pentru consumatori, mai ales atunci când sunt consumați fără a fi curățați.

Atenție și la alte legume consumate crude

Nu doar cartofii pot reprezenta un risc. Alte legume consumate crude, precum ridichile sau castraveții, pot deveni periculoase dacă nu sunt spălate temeinic înainte de consum.

Graba specifică stilului de viață modern duce uneori la neglijarea igienei alimentare, iar legumele care provin direct din sol pot păstra o încărcătură microbiană semnificativă.

Importanța informării

În final, specialistul subliniază că informarea corectă este esențială pentru protejarea sănătății. Alegerea modului de preparare și consum al alimentelor rămâne responsabilitatea fiecăruia, însă deciziile informate pot face diferența în prevenirea riscurilor.

