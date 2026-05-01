Florin Manole îl pune la punct pe noul ministru al Muncii, care s-a lăudat că a deblocat o lege ținută la sertar: „ Încearcă să își asume o muncă la care a contribuit cu 0”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a reacționat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, la afirmațiile actualului ministru al Muncii, Dragoș Pîslaru, în contextul disputelor privind modul în care a fost gestionat un proiect legislativ aflat în dezbatere la nivel guvernamental.

Manole susține că procesul de elaborare a proiectului a implicat o colaborare extinsă între mai multe instituții și un volum semnificativ de muncă tehnică și juridică, respingând ideea că documentul ar fi fost blocat sau neglijat în perioada anterioară.

„Există o lungă corespondență între toate ministerele și Ministerul Muncii, apropo de acest proiect, cu tot felul de observații care au trebuit integrate, cu tot felul de opinii juridice și așa mai departe, adică e o muncă foarte lungă la baza acestui proiect.

Domnul Pîslaru încearcă să își asume acum, în câteva zile, munca nu a mea, că nu e o chestiune de orgoliu aici, a zeci de funcționari din Ministerul Muncii, din Ministerul Justiției, din Ministerul Dezvoltării, inclusiv din Ministerul Fondurilor Europene, unde a fost ministru, crezând că în felul ăsta câștigă de imagine ceva. Nu este așa, oricum acest proiect trebuie să meargă în parlament. El nu este adoptat, el poate fi adoptat abia după ce trece de parlament, iar avizul Consiliului Superior al Magistraturii a venit de abia pe 17, dar din 17 aprilie până astăzi, oricând premierul putea să ceară punerea pe ordinea de zi. Treaba ministerului este să pregătească proiectele, să facă avizarea și toate procedurile, după care premierul decide: ăsta intră azi, celălalt îl amânăm o lună. Se întâmplă în fiecare ședință de guvern, genul acesta de decizii pe care le ia doar premierul.

Așadar nu a blocat nimeni nimic iar domnul Pîslaru nu a putut în consecință să deblocheze nimic. Doar încearcă să își asume o muncă la care a contribuit cu 0. Inclusiv pe hârtiile care stau la baza proiectului se găsesc semnăturile mele, lucru greșit procedural, pentru că după demisia mea domnul Pîslaru trebuia să reia procedurile cu semnătura sa. Semnătura mea nu mai are importanță pentru ziua de ieri, pentru că eu am plecat deja de aproape o săptămână din minister. Asta e o gafă monumentală a unui om care stă degeaba în administrație pentru că nu înțelege nimic. Deci semnătura lui Manole în această săptămână nu are nicio valoare, pentru că eu nu mai sunt ministru. Atât de slab pregătit este”, a spus Florin Manole la Realitatea PLUS.

Declarațiile lui Dragoș Pîslaru și acuzațiile privind „sertarul” proiectului

În paralel, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a susținut într-o conferință de presă că proiectul a fost blocat luni de zile și ulterior deblocat rapid de actualul Executiv.

„În ședinţa extraordinară de guvern a fost adoptat proiectul de lege care a fost anunţat în spaţiul public de ceva vreme, dar singura problemă este că el a fost pus într-un sertar, cu lumina închisă". „Astăzi prim-ministrul Ilie Bolojan şi Guvernul a aprins lumina pe acest subiect şi ceea ce nu s-a putut în mai multe luni de zile, iată, mi-a luat fix două zile”, a subliniat Pîslaru.”

Disputa privind reforma salarială și PNRR

Pîslaru a legat această intervenție legislativă de reformele mai largi asumate prin PNRR, subliniind presiunea termenelor.

„Sunt conștient că preiau această responsabilitate într-un moment complicat. Vorbim de reformele asumate prin PNRR: Data limită este 31 august. Reforma vitală este Legea salarizării unitare. Vorbim însă și despre alte subiecte care trenează. Un subiect crucial este dezinstituționalizarea persoanelor vulnerabile, fie vârstnice, fie cu dizabilități, fie copii. Revenind la legea salarizării, aș vrea să transmit un mesaj: suntem în această circumstanță după ce a fost adoptată în PNRR în 2021. De atunci, deși a existat sprijin, a fost parcată până foarte recent. Avem discrepanțe salariale. Toate sunt o consecință directă a deciziilor din trecut”, a spus Pîslaru.