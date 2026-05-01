Amendă de 30.000 de lei pentru un tânăr prins că arunca ilegal deșeuri în Arad. Mașina, confiscată pe loc

Sursă: realitatea.net

Un tânăr de 27 de ani a fost prins în flagrant de polițiștii din Arad în timp ce descărca ilegal deșeuri din construcții pe un teren viran. Sancțiunea a fost una dintre cele mai dure prevăzute de lege.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 30 aprilie 2026, când polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Arad l-au surprins pe bărbat în timp ce arunca deșeuri dintr-o autoutilitară într-o groapă improvizată situată în afara orașului Arad.

În urma verificărilor, s-a stabilit că tânărul abandonase aproximativ 4 tone de deșeuri provenite din construcții pe terenul respectiv. Polițiștii i-au aplicat o amendă de 30.000 de lei și i-au confiscat autoutilitara folosită pentru transport.

IPJ Arad a anunțat cazul vineri, 1 mai 2026, ca parte a acțiunilor de combatere a depozitării ilegale de deșeuri în județul Arad.