Rogobete a explicat că problemele identificate nu țin de actuala conducere, ci de perioada anterioară, fiind vorba despre o „moștenire” administrativă. El a menționat că, deși în prezent mai apar unele discontinuități în aprovizionarea cu medicamente, acestea au fost gestionate temporar.

Acuzații grave în Sănătate

Declarațiile cele mai grave vizează însă modul în care ar fi fost gestionate tratamentele oncologice:

„Chimioterapicele erau furate de la IOB şi duse la spitalele private unde lucrau nişte doctori, iar PET-CT-ul finanţat de Ministerul Sănătăţii în 2022, unde eu am semnat finanţarea pentru acel PET-CT, a fost pus în folosinţă de-abia anul trecut. Pentru că, nu de alta, dar la câteva sute de metri există un alt PET CT în regim privat care scana pacienţii oncologici de la IOB”, a declarat Rogobete.

Ministrul a detaliat și mecanismele descoperite în urma verificărilor:

„Există facturi intrate în spital, dar fără medicamente intrate în spital. Deci facturi fictive. Există facturi intrate în spital, medicamente intrate în spital plătite, dar nedecontate pe pacient, deşi în stoc nu mai apar. Şi lista poate continua”.

Rogobete a precizat că raportul Curții de Conturi, împreună cu concluziile Corpului de Control al Ministerului Sănătății, va fi cel mai probabil transmis către Parchetul General pentru continuarea investigațiilor.