Tratamentul a „eliminat problema și nu a lăsat nicio urmă a acesteia”, a adăugat el.

Netanyahu a declarat că a solicitat amânarea publicării dosarului său medical pentru ca acesta să nu fie lansat în perioada de vârf a războiului dintre SUA-Israel și Iran, pentru a preveni Teheranul să propage „și mai multă propagandă falsă împotriva Israelului”.

Liderul israelian a explicat că a suferit intervenția inițială pentru prostată mărită în urmă cu aproximativ un an și jumătate și că de atunci s-a aflat sub monitorizare periodică, „o pată minusculă, de mai puțin de un centimetru” fiind descoperită în timpul celei mai recente investigații.

„Am avut o problemă medicală minoră la prostată care a fost tratată complet. Slavă Domnului, a rămas în urmă”, a spus acesta.

În postarea sa detaliată, Netanyahu a menționat, de asemenea, că a ales să urmeze tratamentul deoarece „atunci când primesc informații la timp despre un potențial pericol, vreau să îl abordez imediat”. El a adăugat: „Acest lucru este valabil atât la nivel național, cât și la nivel personal”.

Dezvăluirea vine în contextul în care Netanyahu urmează să viziteze Casa Albă în săptămânile următoare, în timp ce SUA încearcă să intermedieze un acord de pace de durată în războiul cu Iranul. De asemenea, acordul de încetare a focului dintre Israel și Liban, în urma luptelor dintre Israel și gruparea Hezbollah susținută de Iran, a fost prelungit cu trei săptămâni.