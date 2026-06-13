Valul deceselor din spitale ia amploare. 48 de medici au murit

Publicat 13 iun. 2026, 08:42 Sursă Realitatea PLUS

Bilanț sumbru din cauza epuizării. 48 de medici au murit în ultimii ani la locul de muncă, în timpul gărzilor sau la scurt timp după terminarea programului. E o statistică îngrijorătoare care readuce în atenție presiunea uriașă din sistemul sanitar. În timp ce unele dintre aceste decese au fost asociate cu epuizarea profesională, alte cazuri sunt investigate și astăzi, inclusiv pe fondul suspiciunilor privind consumul de medicamente puternice. În paralel, scandalurile legate de droguri și de accesul personalului medical la astfel de substanțe au deschis o dezbatere amplă despre problemele ascunse din spitalele românești.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre medici morti