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Sanatate· 2 min citire

Valul deceselor din spitale ia amploare. 48 de medici au murit

Medici

Medici

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 iun. 2026, 08:42
SursăRealitatea PLUS

Bilanț sumbru din cauza epuizării. 48 de medici au murit în ultimii ani la locul de muncă, în timpul gărzilor sau la scurt timp după terminarea programului. E o statistică îngrijorătoare care readuce în atenție presiunea uriașă din sistemul sanitar. În timp ce unele dintre aceste decese au fost asociate cu epuizarea profesională, alte cazuri sunt investigate și astăzi, inclusiv pe fondul suspiciunilor privind consumul de medicamente puternice. În paralel, scandalurile legate de droguri și de accesul personalului medical la astfel de substanțe au deschis o dezbatere amplă despre problemele ascunse din spitalele românești.

Spitalele pierd oameni care salvează vieți

Valul de decese din rândul personalului medical capătă proporții alarmante. Cel mai recent caz este cel al unui medic legist din Constanța. Bărbatul de 60 de ani a suferit un infarct chiar la locul de muncă și s-a stins sub ochii colegilor. Comunitatea medicală vorbește despre pierderea unui profesionist respectat, iar mesajele de condoleanțe au inundat rețelele sociale.

Cu doar câteva zile înainte, un medic rezident de la Spitalul Floreasca din Capitală a fost găsit în stop cardio-respirator într-un grup sanitar al unității medicale. Acesta ar fi făcut 14 gărzi în 3 luni și ar fi luat fentanil pentru a face față oboselii. În ciuda eforturilor disperate și a mobilizării imediate a colegilor săi, organismul bărbatului nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Tânărul de 32 de ani se afla în ultimul an de pregătire și urma să susțină examenul de specialitate.

Epuizare, anchete și suspiciuni în sistemul medical

Semne de întrebare există și în cazul doctoriței Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean Buzău, găsită moartă anul trecut în camera de gardă. Autopsia a exclus ipoteza unui infarct sau a unui accident vascular cerebral provocat de epuizare. Ancheta a scos la iveală existența unor sedative și suspiciuni legate de administrarea unui anestezic puternic, iar rezultatele toxicologice sunt esențiale pentru stabilirea adevărului.

Un alt caz care a șocat lumea medicală este cel al șefului Compartimentului de Primiri Urgențe din Dorohoi. Medicul de 46 de ani a murit acasă, la scurt timp după ce a ieșit din gardă. Colegii și conducerea spitalului au asociat tragedia cu stresul și suprasolicitarea acumulate în ani de muncă.

De la suspiciuni privind consumul unor substanțe puternice până la acuzații de suprasolicitare, toate aceste cazuri au lăsat în urmă nu doar familii îndoliate, ci și dosare care încearcă să lămurească exact ce s-a întâmplat.

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