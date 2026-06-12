Încă un medic a murit în timpul programului. Dr. Liviu Mocanu, legist la Mangalia, a făcut infarct la spital

Sursă: Realitatea.net

Dr. Liviu Mocanu, medic legist la Spitalul Municipal Mangalia și fost președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, a murit miercuri, după ce a suferit un infarct în timpul programului de lucru.

Medicul avea 60 de ani și se afla la serviciu în momentul în care i s-a făcut rău. Colegii au intervenit imediat și au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat.

Mesajul transmis de spital

Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții Spitalului Municipal Mangalia, care au transmis un mesaj de condoleanțe în memoria medicului.

„Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, Dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească.

Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături. Prin competența, devotamentul și empatia sa, Dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism și dăruire.

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristețea pe care o simțim și golul pe care îl lasă în urma sa. Ne vor rămâne însă vii amintirea zâmbetului său cald, a bunătății sale și a profesionalismului ireproșabil.

În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au iubit și apreciat.

Împărtășim aceeași durere, dar și recunoștința pentru că am avut onoarea de a-l avea printre noi.

Dr. Mocanu Liviu va rămâne veșnic în memoria și în inimile noastre, prin tot ceea ce a fost și prin binele pe care l-a dăruit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare celor care îl plâng”, au transmis reprezentanții unității medicale.

A condus și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța

De-a lungul carierei sale, Liviu Mocanu a ocupat mai multe funcții importante în sistemul sanitar din județul Constanța. Printre acestea se numără și cea de președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, instituție pe care a condus-o într-o perioadă marcată de numeroase provocări pentru sistemul medical.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Un alt deces a șocat recent lumea medicală

Moartea medicului din Mangalia vine la doar câteva zile după un alt caz care a atras atenția opiniei publice.

Sâmbătă, un medic rezident de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca a fost găsit decedat într-o toaletă a unității medicale. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, medicul era rezident în anul V și intrase de gardă în cursul dimineții. După ce colegii au observat că nu mai poate fi contactat, au început căutările în spital. Acesta a fost găsit fără viață în cursul după-amiezii.

Surse apropiate anchetei au precizat că au fost efectuate manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes. De asemenea, au apărut informații potrivit cărora pe corpul medicului ar fi fost observate urme care ar putea indica administrarea unei substanțe injectabile. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei și a analizelor toxicologice. Ancheta este în desfășurare.