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Schimbare de strategie la Palatul Victoria. Adrian Veștea continuă programul lui Bolojan, dar anunță excepții: „Nu poți tăia la paușal. Vom analiza de la caz la caz, au fost zone vulnerabile afectate”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 23:01

Premierul desemnat a confirmat că viitorul său executiv va păstra pilonii principali ai programului de guvernare și ai bugetului creionat de Ilie Bolojan, însă a avertizat că măsurile dure care au dus la prăbușirea vechiului guvern prin moțiune de cenzură vor fi nuanțate și corectate pentru a opri protestele din stradă.

„Nu promit marea cu sarea, dar vor exista excepții punctuale”

Veștea a explicat că nu va abandona calea reformelor structurale, dar va elimina rigiditatea care a scos categoriile sociale și medicii în stradă, dând ca exemplu erorile aplicate în cazul serviciilor de Salvamont sau al Școlilor Populare de Artă.

Program asumat, dar fără populism: „Acest program de guvernare a fost asumat de toate forțele politice care urmează să alcătuiască noul guvern: USR, PNL, UDMR, minorități, PSD. S-au creat foarte multe polemici și eu cred că nu mai este loc ca astăzi să ajungem să creionăm un alt program și să dăm naștere la alte interpretări, să aibă cineva impresia că intru într-o zonă de populism, că promit marea cu sarea și că n-o să am resurse, ca să par eu băiat bun și Bolojan băiat rău.”

Reforma sporurilor sufocante: „Sunt reforme pe care eu cred că trebuiau să fie făcute de foarte multă vreme. Mă refer în primul și în primul rând la eliminarea inechităților. Faptul că de-a lungul timpului au explodat foarte multe sporuri și sunt sporuri care astăzi clar că nu mai puteau fi suportate, fiindcă erau spor la spor și ajungeam să avem salarii care nu puteau să fie susținute.”

Evaluarea de la caz la caz în locul tăierilor liniare

„Sunt discuții care trebuie avute punctual, de la o situație la alta. Și eu am avut anumite puncte de vedere și am spus că ar trebui să fie anumite excepții. S-au făcut foarte multe economii și reforme, dar s-a realizat cu toții că de fapt sunt anumite zone vulnerabile pe care nu ai cum să le abordezi așa și este mult mai bine să le evaluezi de la situație la situație”, a conchis premierul desemnat, amintind că prioritățile absolute de la care nu se va abate sunt jaloanele din PNRR, agenda OCDE, programul SAFE și ținerea deficitului sub control.

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