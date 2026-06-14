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Actual· 2 min citire
Schimbare de strategie la Palatul Victoria. Adrian Veștea continuă programul lui Bolojan, dar anunță excepții: „Nu poți tăia la paușal. Vom analiza de la caz la caz, au fost zone vulnerabile afectate”
Foto/Arhivă
Premierul desemnat a confirmat că viitorul său executiv va păstra pilonii principali ai programului de guvernare și ai bugetului creionat de Ilie Bolojan, însă a avertizat că măsurile dure care au dus la prăbușirea vechiului guvern prin moțiune de cenzură vor fi nuanțate și corectate pentru a opri protestele din stradă.
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