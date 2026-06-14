Miron Mitrea, analiză dură după desemnarea lui Adrian Veștea: „Nicușor Dan a jucat pentru România. PNL are de ales: fie moare cu Bolojan de gât, fie acceptă realitatea”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 19:35

Analistul politic Miron Mitrea a lansat o serie de comentarii extrem de tăioase la adresa scenei politice actuale, după decizia surpriză a președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mitrea critică dur atitudinea conducerii PNL și a USR, avertizând că refuzul de a susține o soluție de compromis va împinge inevitabil țara către alegeri anticipate.

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