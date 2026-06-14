Miron Mitrea, analiză dură după desemnarea lui Adrian Veștea: „Nicușor Dan a jucat pentru România. PNL are de ales: fie moare cu Bolojan de gât, fie acceptă realitatea”

Analistul politic Miron Mitrea a lansat o serie de comentarii extrem de tăioase la adresa scenei politice actuale, după decizia surpriză a președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mitrea critică dur atitudinea conducerii PNL și a USR, avertizând că refuzul de a susține o soluție de compromis va împinge inevitabil țara către alegeri anticipate.
„I-am supraapreciat”: Cum a eșuat varianta Eugen Tomac din cauza orgoliilor din PNL și USR
Miron Mitrea recunoaște că mutările din ultimele zile au fost neașteptate, în special decizia lui Eugen Tomac de a renunța la mandat, act provocat — în opinia sa — de lipsa de maturitate a partidelor de dreapta.
„Nu m-așteptam la această decizie a președintelui Nicușor Dan și nu m-așteptam nici ca Eugen Tomac să își depună mandatul. Am crezut că Ilie Bolojan și echipa lui vor reuși să înțeleagă că orgoliul acela de tipul «ori Bolojan, ori mai bine murim cu toții» nu este neapărat bun în politică. M-am așteptat să înțeleagă că un guvern condus de un așa-zis independent poate fi o soluție mai bună pentru ei, dar au intrat într-o logică pe care eu am crezut că noi, românii, am părăsit-o în politică: «dacă nu sunt eu, restul nu mai contează».”
Potrivit analistului, liderii PNL (aripa Bolojan) și partenerii lor din USR preferă un blocaj prelungit în detrimentul stabilității. „Ei și USR-ul — useriștii din PNL și USR-ul — au decis că dacă nu sunt la guvernare, măcar așa, interimar, să o mai poarte încă vreo șapte-opt luni, doar ca să fie acolo și să se joace de-a guvernul; orice altceva nu este bine. Motiv pentru care n-au avut înțelepciunea de a-l sprijini măcar parțial pe Tomac pentru ca acesta să poată trece un guvern. Am fost convins că au această înțelepciune, i-am supraapreciat”, afirmă Mitrea.
„Zona Bolojan a dus România la cea mai proastă performanță economică din ultimii 30 de ani”
În acest context de criză, numirea unui politician de carieră precum Adrian Veștea este privită de Mitrea ca o mutare strategică excelentă din partea președintelui României, fiind totodată o palmă aplicată direct taberei de decizie din PNL.
Eșecul economic: „În acest context, desigur că soluția pe care o avea președintele Nicușor Dan era aceea de a numi un politician. Alegerea lui Adrian Veștea nu este o soluție proastă. În felul acesta, președintele lovește exact în zona care a creat cele mai mari probleme, și anume zona Bolojan. Zona Bolojan a condus prost guvernul și a dus România la cea mai proastă performanță economică din ultimii 30 de ani.”
Indicatori în prăbușire: „Niciodată un guvern, cu excepția perioadei crizei economice mondiale din 2008-2009, nu a produs o asemenea cădere economică. Nu am fost niciodată într-o situație cu un deficit atât de mare, cu o scădere cu 55% a cheltuielilor de capital față de anul trecut — așa ceva nu s-a mai văzut — și cu o prăbușire economică pe care România n-a mai avut-o.”
Analistul consideră că actualul executiv este responsabil pentru pierderea statutului de lider al creșterii economice regionale. „Practic, ultimele guverne au reușit — ca să nu dau vina doar pe guvernul Bolojan, pentru că el a fost doar cireașa de pe tort — ca România, care era exemplul de succes al creșterii economice în Europa, să devină oaia neagră. Avem cea mai mare inflație, suntem singurii cu o cădere semnificativă de PIB în această perioadă și, mai ales, înregistrăm cea mai mare cădere a puterii de cumpărare din toată Europa în ultimii 30 de ani, lăsând la o parte perioada de criză de care vorbeam. Iar acest lucru costă și trebuie să fie rezolvat”, avertizează el.
Mutarea de șah a lui Nicușor Dan și dilema PNL: Reformă sau moarte politică planificată
În ciuda criticilor aduse partidelor, Miron Mitrea s-a declarat plăcut surprins de modul în care șeful statului a gestionat criza guvernamentală, încercând să forțeze o resetare a alianțelor.
„Spre surpriza mea, și trebuie să recunosc că a fost o surpriză plăcută, domnul președinte Nicușor Dan a jucat. Și a jucat de data asta pentru el și pentru România. Sunt sigur că prin jocul făcut a încercat să-l pună definitiv în paranteze pe Bolojan; a mai încercat să scape de el, dar n-a reușit. Totodată, a încercat să revitalizeze un tip de coaliție politică care nu-i este comodă.”
În viziunea sa, Partidul Național Liberal se află acum în fața unui test de supraviețuire și are doar două opțiuni radicale pe masă:
Să voteze împotriva propriului om: „Acum, PNL-ul are două soluții. Una este să se încăpățâneze și să moară cu Bolojan de gât — adică să voteze excluderea lui Veștea din partid, ceea ce ar fi absolut stupid. Personal, nu-l cunosc bine pe Veștea, dar este un politician absolut excelent. Dacă te uiți la CV-ul lui și la activitatea lui de la Brașov, nu cred că sunt multe lucruri care i se pot reproșa.”
Să accepte anticipatele: „Așadar, ori PNL-ul va hotărî că nu are niciun motiv să-l părăsească pe Bolojan și vor muri politic în mod planificat, ori se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că altă soluție nu există. Dacă la ora actuală guvernul Veștea nu trece, vom merge la alegeri anticipate.”
De ce sunt alegerile anticipate cea mai bună soluție? „Va duce PSD și PNL acolo unde merită: mai micuți în Parlament”
În finalul analizei sale, Miron Mitrea recunoaște că un scrutin anticipat reprezintă soluția ideală pentru deblocarea și curățarea sistemului politic românesc, taxând dur partidele aflate la putere în ultimii șase ani.
„Aceasta este soluția care mie mi-ar conveni cel mai mult. Alegerile anticipate vor pune lucrurile acolo unde trebuie în Parlament. Mai exact, vor duce PSD-ul și PNL-ul acolo unde merită să fie după acești ani de guvernare: așa, mai micuți în Parlament. Pentru că așa trebuie să fie. Tot ceea ce este astăzi în politica României și în țară este responsabilitatea PSD-ului și a PNL-ului. Sigur, PNL-ul a avut prim-miniștri mai mulți ani, dar și PSD-ul a fost la guvernare. Începând de la Ludovic Orban încoace, toate greșelile pe care le-au făcut sunt cele care ne-au adus în punctul de astăzi, iar guvernul Bolojan a fost doar cireașa de pe tort”, a conchis Miron Mitrea.