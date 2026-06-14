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Justitie· 1 min citire

Motoare de ambarcațiune căutate de autoritățile din Suedia, descoperite de polițiștii de frontieră în Tulcea

Motoare furate

Motoare furate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 iun. 2026, 13:33

Polițiștii de frontieră din județul Tulcea au identificat și confiscat două motoare de ambarcațiune care figurau în bazele de date internaționale ca bunuri urmărite de autoritățile din Suedia. Valoarea totală a acestora este estimată la peste 57.000 de lei.

Descoperirea a avut loc în cadrul unei acțiuni de combatere a infracționalității transfrontaliere

Potrivit informațiilor transmise de Garda de Coastă, verificările au fost efectuate în timpul unei acțiuni desfășurate pe raza județului Tulcea, care a avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor transfrontaliere.

În cadrul controalelor, oamenii legii au identificat două motoare de barcă aflate în posesia unui cetățean român. Suspiciunile au apărut în urma verificărilor efectuate în sistemele informatice specifice cooperării polițienești internaționale.

Bunurile figurau ca fiind căutate pentru confiscare

În urma consultării bazelor de date, polițiștii de frontieră au constatat că ambele motoare erau căutate de autoritățile din Suedia în vederea confiscării.

Ca urmare a descoperirii, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar pentru infracțiunea de tăinuire, urmând să stabilească împrejurările în care bunurile au ajuns în posesia persoanei verificate.

Motoarele au fost ridicate pentru continuarea anchetei

Cele două motoare de ambarcațiune, evaluate la aproximativ 57.200 de lei, au fost indisponibilizate și ridicate de autorități pentru efectuarea cercetărilor.

Ancheta continuă sub coordonarea instituțiilor competente, care încearcă să stabilească proveniența exactă a bunurilor și eventualele legături cu fapte de natură penală investigate la nivel internațional.

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