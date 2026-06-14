Motoare de ambarcațiune căutate de autoritățile din Suedia, descoperite de polițiștii de frontieră în Tulcea

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 iun. 2026, 13:33

Polițiștii de frontieră din județul Tulcea au identificat și confiscat două motoare de ambarcațiune care figurau în bazele de date internaționale ca bunuri urmărite de autoritățile din Suedia. Valoarea totală a acestora este estimată la peste 57.000 de lei.

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