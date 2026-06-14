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Justitie· 1 min citire
Motoare de ambarcațiune căutate de autoritățile din Suedia, descoperite de polițiștii de frontieră în Tulcea
Motoare furate
Polițiștii de frontieră din județul Tulcea au identificat și confiscat două motoare de ambarcațiune care figurau în bazele de date internaționale ca bunuri urmărite de autoritățile din Suedia. Valoarea totală a acestora este estimată la peste 57.000 de lei.
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