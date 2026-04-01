Patru persoane, reținute într-un dosar de furturi din infrastructura feroviară FOTO

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii au reținut, miercuri, patru persoane acuzate că au distrus infrastructura feroviară și au furat echipamente de semnalizare, afectând grav circulația trenurilor.

"La data de 31 martie, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în județele Giurgiu și Teleorman, la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni la infrastructura feroviară, prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu de 38.000 de lei", informează miercuri Poliției Române (IGPR) într-un comunicat.





În urma perchezițiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale, sprijiniți de cei ai Serviciului de Siguranță Publică și Protecția Călătorilor și Serviciului Județean de Poliție Transporturi Giurgiu, au descoperit și ridicat mai multe bunuri despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite la săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și distrugere sau semnalizare falsă.





"Cinci persoane au fost conduse la audieri, dispunându-se măsura reținerii față de patru persoane", mai arată sursa citată. Acestea urmează să fie prezentate parchetului cu propuneri legale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru documentarea întregii activități infracționale.

Circulația trenurilor pe sectorul Brănești-Pasărea, afectată: anunțul CFR

Compania Națională de Căi Ferate anunța pe 7 februarie că în cursul nopții au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor. Pe sectorul Brănești - Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară, potrivit unui comunicat al CFR.