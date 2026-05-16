Un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a prăbușit cu motocicleta într-o râpă, în timpul unei curse
Accident de motor
Un tânăr în vârstă de 19 ani și-a pierdut viața sâmbătă după-amiază în județul Bistrița-Năsăud, după un grav accident petrecut în timpul unei sesiuni de enduro. Acesta a căzut cu motocicleta într-o prăpastie din zona Secu, în apropierea localității Prundu Bârgăului.
Cum s-a produs tragedia?
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, echipele de intervenție au fost solicitate să intervină după ce motociclistul a pierdut controlul vehiculului pe un traseu accidentat și s-a prăbușit într-o zonă greu accesibilă.
Salvatorii ajunși la locul accidentului l-au găsit pe tânăr în stop cardiorespirator. Medicii și paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a mai putut fi salvată.
„Victima a fost găsită în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, însă organismul nu a răspuns, fiind declarat decesul la fața locului”, au precizat reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.
Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Prundu Bârgăului au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
