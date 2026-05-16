Tragedie într-un parc din Craiova: O pensionară a fost găsită spânzurată de un copac. Medicii luptă să o salveze VIDEO

O desfășurare uriașă de forțe a avut loc sâmbătă la amiază în Craiova, după ce o femeie în vârstă de 74 de ani a fost descoperită spânzurată în incinta unui parc. Polițiștii sosiți de urgență la fața locului au acționat în timp record și au coborât victima, oferindu-le paramedicilor șansa de a începe manevrele de salvare.

UPDATE Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire ale bătrânei. Aceasta se află în comă la spital.

O femeie în vârstă de 74 de ani a fost descoperită atârnând de un copac în incinta Grădinii „Mihai Bravu”. Polițiștii sosiți primii la fața locului au avut o reacție rapidă, reușind să coboare victima înainte de sosirea echipajelor medicale.

Intervenție contra cronometru în zona Agronomie

Apelul de urgență a fost înregistrat de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj astăzi, 16 mai 2026, în jurul orei 11:38. Un martor a sunat la 112 după ce a observat trupul femeii în parcul situat în zona Agronomie a municipiului.

Cei mai apropiați agenți, de la Secția 1 Poliție Craiova, au fost direcționați imediat la fața locului. În încercarea disperată de a-i salva viața, polițiștii au tăiat sfoara și au coborât-o pe pensionară din copac, acordându-i primele măsuri de ajutor până la preluarea acesteia de către specialiști.

Manevre intense de resuscitare efectuate de SMURD

La scurt timp, la locul incidentului a sosit și o ambulanță SMURD. Paramedicii au constatat că victima se afla în stop cardio-respirator și au început imediat manevrele avansate de resuscitare. Conform ultimelor date oficiale furnizate de autorități, medicii continuau masajul cardiac și procedurile specifice la fața locului, aplicând protocolul de urgență în speranța că funcțiile vitale ale femeii vor fi repornite.

Anchetă deschisă pentru stabilirea cauzelor

În paralel cu eforturile medicilor, zona a fost izolată pentru demararea investigațiilor. Polițiștii din Craiova au deschis un dosar de cercetare și efectuează verificări amănunțite pentru a stabili cu exactitate ce a împins-o pe femeia de 74 de ani la acest gest extrem, dar și toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.