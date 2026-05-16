Ursoaică alături de pui, „la pas” prin centrul Predealului

Imagini spectaculoase surprinse în plină zi într-o cunoscută stațiune de pe Valea Prahovei. Un șofer aflat în trafic a filmat momentul în care o ursoaică, însoțită de doi pui, se plimba nestingherită pe o stradă intens circulată din Predeal, provocând uimire și alertă printre localnici și turiști.

Prezența animalelor sălbatice în stațiunile montane de pe Valea Prahovei nu mai este o surpriză pentru nimeni, însă comportamentul acestora s-a schimbat radical. Urșii nu mai așteaptă lăsarea întunericului pentru a coborî din pădure. Chiar astăzi, un șofer a filmat o ursoaică alături de cei doi pui ai săi în timp ce se plimbau liniștiți, în plină zi, pe o stradă din cartierul Cioplea din Predeal.

Alungate de claxon, dar cu tendința de a reveni

În imaginile surprinse de martor se observă cum animalele merg nestingherite pe marginea șoselei, flancate de case și pensiuni turistice. În momentul în care mașina s-a apropiat și conducătorul auto a claxonat, ursoaica s-a speriat și s-a retras rapid cu puii spre liziera pădurii.

Deși de această dată incidentul s-a încheiat fără probleme, specialiștii în comportamentul animalelor trag un semnal de alarmă. Ei avertizează că urșii care s-au obișnuit cu prezența omului vor reveni aproape sigur în aceleași locuri, atrași de mirosul de mâncare și de sursele ușoare de hrană din tomberoane.

Ursoaica cu pui: Cel mai mare risc pentru turiști

Experții montani și jandarmii subliniază că o ursoaică însoțită de pui reprezintă cel mai periculos scenariu în cazul unei întâlniri accidentale. Aceste exemplare sunt extrem de imprevizibile și pot deveni extrem de agresive într-o fracțiune de secundă dacă au impresia că puii lor sunt în pericol. În ultimii ani, stațiunile de la munte au fost teatrul a numeroase atacuri și incidente grave provocate tocmai de astfel de întâlniri neașteptate între oameni și urși.

Noua „normalitate” de pe Valea Prahovei

Pentru localnicii din Predeal, aceste apariții au încetat să mai fie o raritate și au devenit parte din viața cotidiană. Oamenii din zonă confirmă că animalele și-au schimbat obiceiurile: dacă în trecut coborau doar noaptea, acum pot fi văzute la orice oră din zi pe străzi intens circulate, în curțile imobilelor sau în apropierea platformelor de gunoi, transformând zonele urbane în propriul lor teritoriu de vânătoare.