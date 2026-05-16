Ciprian Ciucu, depășit de probleme. Nu are bani de consolidări la clădirile cu bulină și cere de la privați

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, recunoaște că municipalitatea este depășită de numărul uriaș de clădiri cu risc seismic din București și propune o soluție de avarie: atragerea urgentă a investitorilor privați. Edilul a explicat că birocrația și lipsa fondurilor publice fac imposibilă rezolvarea crizei doar prin resursele proprii ale administrației.

Capitalul privat, colacul de salvare pentru clădirile cu risc seismic din București. Planul prin care Ciprian Ciucu vrea să schimbe fața Bulevardului Magheru

Bucureștiul se confruntă cu o realitate dură: sute de imobile vulnerabile la cutremure și fațade aflate într-un stadiu avansat de degradare. După ce o postare recentă despre modernizarea Bulevardului Magheru a stârnit un val de reacții din partea cetățenilor îngrijorați de siguranța clădirilor, primarul general Ciprian Ciucu a intervenit public cu explicații detaliate despre strategia sa.

Edilul a recunoscut deschis că primăria nu dispune de resursele financiare și logistice necesare pentru a gestiona singură această criză istorică, motiv pentru care salvarea centrului vechi și a marilor bulevarde depinde de parteneriatele cu investitorii privați.

Bugetul pe 100 de ani al Primăriei nu ar ajunge pentru consolidări

Într-un mesaj argumentat publicat pe rețelele sociale, Ciprian Ciucu a pus în balanță dimensiunea problemei și limitele administrative ale instituției pe care o conduce.

„Avem sute de clădiri cu risc seismic și cu fațade degradate. Nu ne-ar ajunge nici întreg bugetul PMB pe 100 de ani pentru a ne ocupa de toate. Nici bugetul Ministerului Dezvoltării. Amploarea problemei depășește capacitățile administrative ale primăriei”, a explicat edilul-șef.

Soluția identificată de administrație nu constă în așteptarea fondurilor publice, ci în stimularea pieței libere. Strategia prevede creșterea atractivității economice a zonelor centrale pentru ca dezvoltatorii imobiliari și marile companii să fie impulsionați să cumpere, să consolideze și să reintroducă aceste imobile în circuitul comercial. În viziunea primarului, banii privați vor veni doar atunci când zona va deveni sigură și profitabilă.

Care este strategia de regenerare urbană

Pentru a genera un efect de masă și a schimba aspectul Capitalei, municipalitatea mizează pe un set de cinci măsuri integrate, aflate deja în diferite stadii de implementare:

Regenerarea spațiilor publice cheie: Reconfigurarea unor zone majore precum Bulevardul Magheru, strada Brezoianu sau Piața Lahovari. În paralel, PMB își propune să restaureze direct în jur de 20 de clădiri la fiecare doi ani. Concesionarea imobilelor deținute de PMB: Zecile de clădiri aflate în patrimoniul primăriei vor fi scoase la concesiune, cu condiția obligatorie ca investitorii să le consolideze și să le renoveze integral. Sprijin pentru clădirile de risc gradul II: Lansarea unui program financiar dedicat exclusiv refacerii fațadelor acestor imobile. Combaterea vandalismului vizual: Curățarea rapidă a clădirilor din centru de graffiti și tagging. Credite avantajoase pentru proprietari: Crearea unui mecanism de finanțare prin care bucureștenii care dețin apartamente în clădiri cu risc seismic să poată accesa împrumuturi cu dobândă redusă, co-garantate de municipalitate.

Modelul „Hotelul Ambasador” și viitorul Blocului Patria

Ca un prim exemplu de reușită a acestui model economic, Ciprian Ciucu a anunțat că a fost emisă autorizația de construire pentru Hotelul Ambasador, o clădire-simbol de pe axa centrală a orașului. Monumentul va fi consolidat și modernizat din fonduri proprii de către proprietari, celebra familie austriacă Meinl, iar șantierul urmează să se deschidă în cursul lunii mai 2026.

Imediat în vecinătate, autoritățile pregătesc o intervenție similară pentru faimosul Bloc Patria (ARO), un proiect ce va fi gestionat prin PMB și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS).

Planul radical pentru Magheru: adio poluare și degradare comercială

Toate aceste precizări vin la scurt timp după ce Primăria Capitalei a anunțat un parteneriat strategic menit să schimbe radical structura Bulevardului Gheorghe Magheru. Odinioară o arteră comercială de lux la nivel mondial, bulevardul a pierdut constant teren în ultimele decenii, transformându-se într-un spațiu ostil.

Conform edilului, Magheru a devenit în prezent un simplu culoar de tranzit auto, caracterizat prin zgomot, poluare masivă și un aspect estetic agresiv, care mai degrabă respinge pietonii decât să-i atragă. Noua viziune urbanistică își propune să redea viața culturală și comercială acestei zone prin extinderea spațiilor pietonale, inserarea de spații verzi și creșterea calității soluțiilor arhitecturale, oferind astfel și investitorilor privați contextul ideal pentru a readuce la viață clădirile istorice din zonă.