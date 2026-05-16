Gest radical la Beijing. Motivul bizar pentru care oficialii americani au golit bagajele de suveniruri la plecarea din China

Măsuri de securitate fără precedent la finalul vizitei oficiale în China. Secret Service și consilierii pe securitate cibernetică au ordonat delegației conduse de Donald Trump să lase în urmă absolut toate cadourile, gadgeturile și suvenirurile primite la Beijing, de teama unor dispozitive de spionaj sau interceptare ascunse de serviciile secrete chineze.

„Nimic de proveniență chineză nu este permis la bordul aeronavei. Plecăm în curând spre America”. Acest mesaj, transmis din culisele delegației americane, rezumă perfect atmosfera de neîncredere profundă care a marcat finalul vizitei de trei zile a președintelui Donald Trump la Beijing. În ciuda zâmbetelor și a fastului diplomatic, paranoia spionajului cibernetic a dictat regulile pe pista aeroportului, unde oficialii din SUA au fost obligați să abandoneze orice suvenir sau dispozitiv primit de la gazde.

Secret Service se teme de cadourile „otrăvite” cu sisteme de interceptare

Potrivit experților în securitate, măsura radicală reflectă nivelul extrem de precauție al administrației de la Washington în raport cu riscurile de spionaj cibernetic asociate Beijingului. Oficialii americani se tem că dispozitivele electronice, accesoriile sau chiar obiectele decorative oferite în timpul vizitei oficiale ar putea ascunde sisteme de interceptare microscopice. Lăsate neverificate, acestea ar fi capabile să compromită informații de securitate națională extrem de sensibile odată ce delegația ar fi revenit pe pământ american.

Contrast puternic între opulența din Grădina Secretă și suspiciunile de spionaj

Acest gest de maximă securitate a contrastat puternic cu tratamentul de lux de care s-a bucurat Donald Trump. Summitul, încheiat vineri, 15 mai 2026, a inclus momente de o raritate diplomatică absolută. Xi Jinping l-a invitat pe liderul american în complexul Zhongnanhai, zona guvernamentală ultrasecretă situată chiar lângă Orașul Interzis și Piața Tiananmen.

Cei doi lideri s-au plimbat timp de aproape trei ore prin grădini istorice, printre trandafiri chinezești și coridoare decorate tradițional. Xi i-a prezentat lui Trump arbori seculari: „Unii dintre acești copaci au peste 400 de ani, iar în alte părți există arbori vechi de peste o mie de ani” . Surprins, Trump a întrebat dacă și alți șefi de stat au mai fost primiți acolo. „Foarte rar. În mod normal nu organizăm aici evenimente diplomatice. Putin a fost aici” , a recunoscut sincer Xi Jinping. La finalul plimbării, Trump chiar a atins, la invitația gazdei, un copac vechi de 280 de ani, declarându-se încântat.

Momentul viral al banchetului: Trump, surprins când trăgea cu ochiul în notițele lui Xi Jinping

Pe lângă discuțiile oficiale, vizita a lăsat în urmă și un moment de culise devenit rapid viral pe rețelele sociale. Un videoclip publicat pe platforma X de către un jurnalist internațional îl surprinde pe Donald Trump profitând de un moment în care Xi Jinping s-a ridicat de la masă în timpul banchetului oficial.

În imagini, președintele american este văzut uitându-se preț de câteva secunde, extrem de curios, direct în carnetul de note al liderului chinez, înainte de a se retrage discret. „Ce a făcut Trump aici? Probabil notițele erau scrise în chineză, așa că e greu de spus ce putea înțelege” , a comentat ironic autorul postării.

Tensiuni geopolitice majore în spatele ușilor închise: Avertisment dur privind Taiwanul

În spatele atmosferei relaxate de la dineu – unde Trump a fost servit cu preparate adaptate gusturilor sale, precum rață Peking și coaste de vită – discuțiile politice au fost extrem de dure. Presa internațională notează că Beijingul a refuzat solicitările SUA de a se implica mai activ în temperarea conflictului din Iran.

Mai mult, problema Taiwanului a generat scântei. Xi Jinping a avertizat direct că divergențele privind insula pot duce la „confruntări și chiar conflicte” dacă Washingtonul nu își schimbă optica. Replica SUA a fost tăioasă: secretarul de stat Marco Rubio a reafirmat că poziția Americii rămâne neschimbată și a avertizat Beijingul că o invazie militară asupra Taiwanului ar reprezenta „o greșeală teribilă”.

Măsuri draconice de securitate și altercații cu presa americană

Pentru a asigura protecția totală a celor doi lideri, autoritățile chineze au transformat Beijingul într-o fortăreață pe durata celor trei zile. Bulevarde întregi au fost blocate complet, iar mai multe stații de metrou au fost închise publicului.

Tensiunea acumulată a răbufnit inclusiv pe holurile oficiale. În apropierea sălii unde aveau loc negocierile strategice dintre Trump și Xi Jinping, jurnaliștii americani din staff-ul de presă de la Casa Albă au fost implicați într-o altercație fizică cu agenții de securitate chinezi, un alt semn că, dincolo de protocolul diplomatic, competiția și ostilitatea dintre cele două superputeri rămân la cote alarmante.