Lobby guvernamental pentru gigantul german Schwarz? AUR cere explicații premierului Bolojan și vicepremierului Oana Gheorghiu: „Ce firmă românească de IT a fost tratată similar?”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lansează acuzații extrem de grave la adresa Executivului condus de Ilie Bolojan. Acesta reclamă un tratament preferențial și un veritabil lobby guvernamental în favoarea diviziei de IT a grupului german Schwarz (proprietarul Lidl și Kaufland), în detrimentul companiilor autohtone. AUR cere public lămuriri privind legătura dintre donațiile primite de ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu și promovarea serviciilor germane către instituțiile cheie ale statului român.

Întrebarea cea mai importantă care s-ar pune în orice țară normală după eforturile de explorare de către vicepremierul Oana Gheorghiu a pieței guvernamentale românești pentru firma germană Schwarz este: ce firmă românească de IT a fost tratată similar de către guvern?

Petrișor Peiu a subliniat că acest tratament preferențial vine în contextul în care guvernul se laudă peste tot că sectorul IT plus comunicațiile contribuie cu 12-13% la PIB-ul țării. Liderul senatorilor AUR ridică o dilemă publică majoră: „Au oare, în viziunea Oanei Gheorghiu și a lui Ilie Bolojan, firmele românești aceleași drepturi precum cele germane, de a fi promovate către instituțiile statului?”

Cronologia unui lobby de nișă: De la emailuri oficiale, la primiri la Palatul Victoria

Potrivit declarațiilor liderului AUR, parcursul grupului german pe la birourile guvernamentale s-a desfășurat rapid în primele luni ale acestui an:

Ianuarie 2026: La Guvernul României are loc o întâlnire, „nu știm cu cine”, a reprezentanților grupului german Schwarz, deținătorul supermarketurilor Lidl și Kaufland. De data aceasta, cei care au vizitat guvernul reprezentau divizia de IT a grupului, Schwarz Digits .

12 februarie 2026: Vicepremierul Oana Gheorghiu trimite un email oficial către mai multe instituții publice, prin care face lobby direct pentru firma germană, întrebând textual: „În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), precum și având în vedere direcțiile strategice europene privind suveranitatea digitală, reducerea dependențelor tehnologice, guvernanța datelor și consolidarea rezilienței infrastructurilor digitale, vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes” . Din textul acestui email rezultă clar că instituțiile respective fuseseră deja informate în prealabil cu privire la serviciile specifice oferite de firma germană.

Martie 2026: Reprezentanții Schwarz sunt primiți oficial la Palatul Victoria. Este vorba despre întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski. Subiectul oficial și declarat al discuțiilor a fost „reducerea deficitului comercial al României”.

Cele trei întrebări legitime adresate Guvernului Bolojan

În numele grupului parlamentar AUR, Petrișor Peiu a somat conducerea Executivului să răspundă de urgență la trei întrebări considerate de importanță majoră pentru transparența actului de guvernare: