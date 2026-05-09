Cod GALBEN de vreme severă în jumătate de țară: ploi torențiale, grindină și vânt puternic - HARTA

Meteorologii au emis o nouă avertizare de instabilitate atmosferică valabilă astăzi, 9 mai, între orele 10:00 și 22:00. Sunt vizate zone întinse din Oltenia, Transilvania, nord‑vestul Munteniei, nordul și vestul Moldovei, precum și regiuni din Carpații Meridionali și Orientali.

În aceste regiuni se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 40–50 km/h și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte de timp, la 15–25 l/mp, iar izolat chiar la 30–50 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide și probleme locale.

Specialiștii atrag atenția că fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala și în restul țării, însă pe arii mai restrânse.