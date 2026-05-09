Membru ASF: Declarațiile lui Bolojan despre Hidroelectrica sunt o amenințare la adresa acționarilor
Ovidiu Wlassopol, membru ASF, critică dur declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind condiționarea bugetului Hidroelectrica și avertizează că acestea reprezintă „o amenințare directă” la adresa drepturilor acționarilor minoritari. Într-o postare publicată pe internet, acesta susține că statul, în calitate de acționar majoritar, nu poate impune decizii prin presiune politică.
Mai mult transmite Wlassopol, nu pot fi ignorate regulile de guvernanță corporativă și votul Adunării Generale a Acționarilor. Reprezentantul ASF subliniază că mii de români au investit în companie, direct sau prin fondurile de pensii, iar schimbarea regulilor jocului ar putea afecta încrederea investitorilor și valoarea activelor.
De asemenea, acesta spune că transformarea bugetului celei mai mari companii românești într-un „instrument de șantaj politic” ar transmite un semnal negativ investitorilor locali și străini. Wlassopol avertizează că Hidroelectrica riscă să rămână fără resurse de dezvoltare.
