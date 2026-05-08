Jurnalista Realitatea PLUS Ana-Maria Păcuraru a realizat un interviu cu Matthew Boyle, șeful biroului din Washington al Breitbart News, una dintre vocile cunoscute din zona conservatoare americană și apropiată de mișcarea MAGA a președintelui Donald Trump.

Discuția a vizat mai multe teme sensibile legate de situația politică din România, inclusiv anularea alegerilor din 2024, cazul lui George Simion și controversele privind tentativele CNA de a sancționa sau chiar închide postul Realitatea PLUS.

Matthew Boyle: „Elitele globaliste folosesc tactici fasciste”

În timpul interviului, jurnalistul Breitbart a criticat dur ceea ce a numit tentative de reducere la tăcere a vocilor incomode.

„Aș spune că este tipic pentru elitele globaliste de a-și folosi puterea pentru a reduce la tăcere vocile și libertatea de expresie pentru a-și menține controlul asupra puterii. Am văzut acum guvernul lui Nicușor Dan cum a căzut și puterea lor slăbește. De ce se întâmplă asta? Singurul lor mod de a-și menține puterea este prin tactici fasciste de a reduce la tăcere opoziția”, a spus jurnalistul.

Interviul a fost realizat în capitala Statelor Unite și a abordat relația dintre climatul politic din România și reacțiile internaționale privind libertatea de exprimare și presa de opoziție.

Discuții despre alegerile din România și cazul Realitatea PLUS

În cadrul dialogului au fost analizate evenimentele politice din România din ultimii ani, inclusiv tensiunile legate de scrutinul din 2024 și disputele privind activitatea CNA.

Matthew Boyle a comentat și situația postului Realitatea PLUS, subiect care a fost intens discutat în spațiul public în ultimele luni.

Interviul vine într-un moment în care scena politică românească rămâne marcată de controverse privind libertatea de exprimare, relația dintre instituțiile statului și presa de opoziție, dar și de acuzații privind influența structurilor politice asupra dezbaterii publice.

Cine este Matthew Boyle

Matthew Boyle este șeful biroului din Washington al Breitbart News, principala publicație media conservatoare din Statele Unite. El supraveghează toată acoperirea politică în SUA și îi intervievează în mod regulat pe președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și membri ai cabinetului președintelui Trump.

De asemenea, a intervievat mai mulți lideri mondiali importanți în ultimul an, inclusiv prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, președintele cipriot Nikos Christodoulides, prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și președintele Republicii Congo Denis Sassou Nguesso.

De la alegerile din 2024, Boyle a condus și o serie de evenimente Breitbart News în direct la Washington DC, care au inclus interviuri pe scenă cu membri ai cabinetului președintelui Trump. Lucrările sale și ale echipei sale sunt obligatorii pentru a înțelege ce vor face președintele Statelor Unite și echipa sa în momentele critice și de ce președintele SUA ia deciziile care mișcă scena politică internațională.