Scandal în industria de apărare. Cum a blocat Radu Miruță investiții de un miliard de lei la Romarm

Managementul fostului ministru al Economiei, Radu Miruță, în prezent la Apărare, este pus sub un tir dur de critici de către directorul Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu. Acesta îl acuză direct pe fostul oficial de sabotarea investițiilor și de o campanie de defăimare care a dus la pierderea unor contracte vitale pentru industria de armament.

Deși programul SAFE este considerat o oportunitate istorică pentru România, Pîrcălăbescu dezvăluie că Romarm a fost inițial lăsată pe dinafară. „Până luna trecută nu am fost invitați la discuții, dar luna trecută am fost invitați. Deja este prevăzut în programul SAFE trei programe la care noi vom participa: programul Piranha la Uzina Mecanică București, cel de armament la Cugir și programul de muniție, o parte la Sadu și o parte la alte filiale”, a explicat directorul.

Blocaj financiar și „copaci în fabrici”

Criticile la adresa lui Miruță vizează în special blocarea fondurilor alocate de Guvern, care ar fi trebuit să modernizeze unitățile de producție. Părcălăbescu a subliniat că sumele imense din programul SEI, estimate la 11-12 miliarde , trebuie folosite în interes național pentru a genera plusvaloare și locuri de muncă, lucru care nu s-a întâmplat sub mandatul fostului ministru.

„Ce a făcut domnul ministru Miruță? El și-a bătut joc de toată economia națională și de industria de apărare. A blocat de-a lungul timpului, cât a fost la Ministerul Economiei, toate investițiile în industria de apărare, deși ele erau alocate de la Guvernul României. Anul trecut, în 2025, aveam alocat un miliard de lei. Nu am văzut niciun ban din aceste lucruri”, a declarat directorul Romarm.

Mai mult, acesta a taxat dur ipocrizia lui Miruță, care reproșa ulterior lipsa de tehnologizare a fabricilor: „Dumnealui spune: «Dom’le, cresc copacii în fabrici și nu se tehnologizează». Dacă dumneata nu ne dai bani, niciodată nu vom fi tehnologizați.”

Strategia defăimării: Contracte și parteneri pierduți

Directorul Romarm susține că acțiunile fostului ministru au depășit simpla incompetență, trecând în zona defăimării deliberate a companiilor din subordine. Părcălăbescu a făcut o analogie dură, comparând situația cu un patron de televiziune care și-ar îndemna publicul să nu se uite la propriile știri pentru că sunt false.

„Asta a făcut ministrul Miruță cât a fost la Economie: și-a bătut joc de toate companiile din subordine și noi am pierdut contracte și parteneri. Și am hârtii clare care dovedesc câți bani am pierdut”, a conchis Răzvan Părcălăbescu, reiterând că, în ciuda acestor obstacole, programul SEI rămâne colacul de salvare care va ajuta industria de apărare să se redreseze.

„Noi suntem în contact permanent cu partenerii străini, iar aceștia vor trebui să accepte o formă de cooperare industrială. Romarm pune la dispoziția lor infrastructura necesară, atât timp cât partenerii sunt de bună credință. Totuși, problema este modul în care grupul de lucru direcționează acești bani către Rheinmetall, fără a solicita oferte de preț concurențiale. Consider că a făcut acest lucru intenționat pentru a obține anumite avantaje și pentru a ne defavoriza, deși noi reprezentăm statul român. Anul trecut, Romarm a adus la bugetul de stat un profit de 200 de milioane de lei.

Nu știu ce a urmărit domnul ministru — poate falimentarea unei companii, nu este treaba mea — dar vom încerca să îl contactăm din nou pe domnul Miruță pentru clarificări. Logic, se pare că s-a dorit scoaterea noastră din joc, astfel încât să nu avem capacitățile necesare pentru a participa la offset-ul din programul SEI. Nu știu ce a fost în mintea dumnealui, având în vedere că se consideră expert în toate domeniile, dar și-a bătut joc de compania Romarm și de alte companii de stat care, în ciuda situației, reușesc să facă profit”, a mai declarat directorul Romarm la emisiunea 100% de la Realitatea Plus.