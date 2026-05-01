Tragedie în Prahova: un bărbat a murit după ce un ATV s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă, lângă Breaza

O intervenție de amploare a avut loc vineri după-amiază în județul Prahova, în apropierea orașului Breaza, după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu un accident grav produs într-o zonă dificil de accesat. Un ATV în care se aflau doi adulți și un copil s-a răsturnat într-o râpă, în zona Valea Târsei.

La fața locului au fost mobilizate rapid mai multe echipaje de intervenție, inclusiv pompieri, paramedici și cadre medicale, fiind solicitat și un elicopter SMURD.

Intervenție dificilă pentru salvatori

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de accesul dificil în zona indicată. Autoritățile au trimis un echipaj de pompieri dotat cu UTV, ambulanțe SMURD de la Câmpina și Ploiești, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova. În sprijin a fost chemat și un elicopter SMURD de la Brașov.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, una dintre victime, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a fost găsită în stop cardio-respirator. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, acesta nu a răspuns intervențiilor și a fost declarat decedat.

Copil rănit ușor, transportat la spital

Un copil de 6 ani a suferit răni ușoare la nivelul capului, iar mama acestuia a scăpat fără leziuni. Cei doi au fost preluați de o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești pentru investigații suplimentare.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.