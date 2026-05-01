USR, finanțare controversată în 2025: Un fost suspect DIICOT a donat 80.000 de euro partidului condus de Dominic Fritz

Uniunea Salvați România (USR) se află în centrul unui scandal de imagine după ce s-a aflat că un donator cercetat în trecut de DIICOT pentru posesie de droguri de mare risc a virat o sumă impresionantă în conturile formațiunii. Potrivit datelor financiare, acesta a contribuit cu 80.000 de euro în anul 2025 pentru susținerea partidului aflat acum sub conducerea lui Dominic Fritz. Situația ridică noi semne de întrebare privind criteriile de integritate ale donatorilor și modul în care sunt verificate sursele de finanțare ale principalului partid de opoziție.

Conform datelor publicate în Monitorul Oficial, partidul Uniunea Salvați România (USR), aflat sub conducerea lui Dominic Fritz, a beneficiat în cursul anului 2025 de susținere financiară semnificativă din partea unor persoane fizice și a unei entități juridice. Suma totală provenită de la trei donatori individuali a depășit pragul de 250.000 de euro, contribuțiile fiind realizate în tranșe pe parcursul ultimelor luni ale anului respectiv, scrie cotidianul.ro

Cum arată profilul susținătorilor și cine a contribuit cu cei mai mulți bani

Cea mai mare contribuție individuală a fost înregistrată în noiembrie 2025 din partea lui Cristian-Aurelian Frâncu, care a donat partidului aproximativ 154.000 de euro. Acesta a fost urmat de Ionuț Vasile Hidan, cu o donație de circa 80.000 de euro, și de Mihai Andrei Bădiță, care a virat în conturile formațiunii aproximativ 25.000 de euro prin două tranzacții succesive în lunile octombrie și noiembrie. Pe lângă persoanele fizice, societatea Atelierul de Internet, implicată anterior în campaniile publicitare ale partidului, a contribuit cu suma de 11.000 de euro în data de 1 octombrie 2025.

Controversa juridică din jurul unui donator important

Numele lui Ionuț Hidan a intrat în atenția publică nu doar prin prisma generozității financiare față de USR sau a istoricului său de donator pentru partidul REPER, ci și din cauza unui dosar instrumentat de DIICOT Cluj. În cursul anului 2024, acesta a fost cercetat pentru deținere fără drept de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Deși procurorii au dispus inițial renunțarea la urmărirea penală, decizia a fost confirmată definitiv de Tribunalul Cluj la data de 17 aprilie 2026, instanța constatând legalitatea și temeinicia soluției adoptate de parchet.

Legăturile dintre furnizorii de publicitate și finanțarea partidului

Donația făcută de firma Atelierul de Internet subliniază o relație de lungă durată cu USR, entitatea fiind responsabilă în trecut de realizarea unor materiale electorale pentru Dan Barna și de gestionarea a numeroase reclame politice. Investigațiile jurnalistice anterioare au relevat că această firmă a investit sume considerabile în publicitatea partidului și a avut legături profesionale cu proiecte web ale unor importante trusturi de presă din România. Structura de acționariat a firmei este dominată de Andreea Monica Popescu, cu o participație de 90%, restul fiind deținut de Vlad Flavius Păun.

USR Timiș - prima poziție în topul încasărilor

Dincolo de donațiile mari, USR a reușit să colecteze în 2025 aproximativ 600.000 de euro exclusiv din cotizațiile membrilor săi. Analiza distribuției acestor fonduri arată că filiala USR Timiș, condusă direct de Dominic Fritz, a ocupat prima poziție în topul încasărilor. Aceasta a fost urmată de filiala din Diaspora, coordonată de Iulian Lorincz, și de filiala București, aflată sub conducerea lui Vlad Voiculescu, demonstrând capacitatea de mobilizare financiară a organizațiilor județene și internaționale ale partidului.