„Am avut o conversaţie excelentă cu preşedintele Trump. El exercită o presiune puternică asupra Iranului, atât economic, cât şi militar. Lucrăm în deplină cooperare”, a spus Netanyahu într-o declaraţie înregistrată, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Imediat apoi el a abordat pe scurt situaţia din Liban. „Am iniţiat un proces pentru a obţine o pace istorică între Israel şi Liban, şi este clar că Hezbollah încearcă să o saboteze. Noi ne menţinem libertatea de acţiune deplină împotriva oricărei ameninţări, inclusiv a celor emergente. Am atacat ieri şi atacăm de asemenea astăzi”, a indicat premierul israelian.

Noi atacuri împotriva pozițiilor Hezbollah

Cu câteva ore mai devreme armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru locuitorii oraşului Deir Amas din sud-vestul Libanului, înaintea unui atac iminent al Forţelor de Apărare israeliene (IDF) „ca urmare a activităţii teroriste a Hezbollah”.

Acest ordin de evacuare a venit după ce Trump anunţase o prelungire cu trei săptămâni a armistiţiului, în urma negocierilor desfăşurate joi la Casa Albă între diplomaţi libanezi şi israelieni.