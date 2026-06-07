Crin Antonescu face praf autoritățile după incidentele cu dronele: „Nu mă simt sub nicio formă apărat de statul român”

Incidentele produse în ultimele zile la Galați și Constanța, unde drone au căzut sau au explodat pe teritoriul României, au stârnit reacții puternice în spațiul public. Printre cei care au criticat dur modul în care autoritățile au gestionat situația se numără și Crin Antonescu, care vorbește despre vulnerabilitatea statului român, lipsa unei comunicări coerente și sentimentul de nesiguranță resimțit de populație.

„Toată bâlbâiala și lipsa de profesionalism m-au speriat”

Crin Antonescu a declarat că evenimentele petrecute în ultimele zece zile au scos la iveală probleme grave în modul în care instituțiile statului reacționează la situații de criză.

Potrivit acestuia, explicațiile oferite de autorități s-au schimbat constant, iar justificările invocate nu au făcut decât să amplifice confuzia în rândul cetățenilor.

„Ce s-a întâmplat în ultimele 10 zile în România? Întâi la Galați, apoi la Constanța și toată bâlbuiala și toată lipsa de profesionalism pe care am văzut-o în aceste zile pe mine m-a speriat îngrozitor. Această scuză pe care au tot aruncat-o că nu ne-au comunicat ucrainenii, toate aceste narrative care au fost schimbate sistematic, întâi ne-au spus una, apoi alta și tot așa”, a afirmat Antonescu.

Antonescu a criticat și informațiile apărute în spațiul public despre navele aflate în zona incidentelor, susținând că acestea au fost prezentate într-un mod care nu corespunde comunicărilor oficiale ulterioare.

„Suntem perfect vulnerabili”

În opinia sa, cea mai gravă concluzie care poate fi trasă după aceste incidente este că România nu dispune de protecția necesară împotriva unor astfel de amenințări.

„În primul rând, este de constatat faptul că țara noastră, statul român, autoritățile noastre, noi toți suntem perfect vulnerabili. Deci, într-un interval foarte scurt de timp, s-a văzut limpede că noi, din diferite motive invocate, dar asta e realitatea, nu avem niciun fel de protecție față de aceste drone.

În al doilea rând, este că, pe la nivelul comunicării, și președintele și ceilalți au dat un exemplu sau un contraexemplu de cum să comunici încât să semeni mai degrabă confuzie și teamă în rândul oamenilor. Din toate declarațiile lor rezultând decât că nu le e clar nimic sau că nu vor să ne spună ceva ce le e clar. Și, încă o dată, fără niciun fel de ironie sau dușmănie, că și domnul Nicușor Dan și alții, dar în principal domnul Nicușor Dan, ne vorbește de parcă ar fi președintele Ucrainei și, la mână a doua, președintele României. Adică prima lor grijă, prima lui grijă a fost să ne spună că nu e de vină Ucraina. Foarte bine, dar nu e asta prima ta grijă, că președintele României.”

Antonescu consideră că situația este cu atât mai gravă cu cât incidentele s-au succedat într-o perioadă foarte scurtă, iar autoritățile nu au reușit să transmită un mesaj clar populației.

Critici la adresa lui Nicușor Dan

Fostul candidat la prezidențiale l-a criticat și pe președintele României, Nicușor Dan, despre care spune că a pus accentul pe alte preocupări decât siguranța cetățenilor români.

„Din toate declarațiile lor rezultând decât că nu le e clar nimic sau că nu vor să ne spună ceva ce le e clar. Și, încă o dată, fără niciun fel de ironie sau dușmănie, că și domnul Nicușor Dan și alții, dar în principal domnul Nicușor Dan, ne vorbește de parcă ar fi președintele Ucrainei și, la mână a doua, președintele României. Adică prima lor grijă, prima lui grijă a fost să ne spună că nu e de vină Ucraina. Foarte bine, dar nu e asta prima ta grijă, că președintele României.”

Antonescu a spus că a fost surprins și de faptul că, la o zi după explozia dronei, șeful statului a declarat că încă nu discutase cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Dacă mai adăugăm și faptul, pentru mine scandalos, că la 24 de ore după ce drona a explodat, plus orele în care s-a știut, nu s-a știut, dar 24 de ore după ce a explodat la întâlnirea cu presa, președintele, întrebat dacă a vorbit cu Zelenski, cu omologul său, spune încă nu, dar o să vorbim. Nu mai rămâne decât să constatăm că avem noroc.”

„Autoritățile alimentează conspiraționismul”

Crin Antonescu susține că modul în care au fost comunicate informațiile despre incidentele cu drone riscă să amplifice neîncrederea populației și să încurajeze teoriile conspirației.

„Cum, în asemenea condiții, să nu ai de-a face cu ceea ce oficialii numesc conspiraționism? Păi ei alimentează conspiraționismul ăsta. Ei îl alimentează.”

Fostul lider politic spune că a discutat în ultimele zile cu numeroase persoane din afara vieții politice și că a observat o stare accentuată de teamă.

„Am discutat în zilele acestea cu oameni care n-au nicio fel de treabă cu politica, cu oameni simpli, cu rude, cu mama, care-i bătrână. Pur și simplu, oamenii sunt speriați și, deja, în spatele unor explicații care nu stau în picioare, bănuiesc cele mai rele lucruri.”

„Nu mă simt sub nicio formă apărat”

Antonescu a mărturisit că, în urma celor întâmplate, nu mai are încredere că autoritățile pot gestiona eficient astfel de amenințări.

„Eu, în acest moment, care nu sunt conspiraționist, din potrivă, pur și simplu, nu mă simt sub nicio formă apărat de autoritățile din România.”

Acesta a amintit că fragmente de drone au mai căzut pe teritoriul României și în trecut, însă apreciază că răspunsul instituțiilor rămâne insuficient în raport cu riscurile existente.

„Este un colaps”

În final, Crin Antonescu a comentat și declarațiile făcute recent de Nicușor Dan privind programul european SAFE și investițiile în apărare.

„Da, da, suntem îngrijorați, dar noi ne-am înscris în programul SAFE, am cumpărat-o, o să avem de toate” și a adăugat ceea ce, pardon, era o prostie. Peste un an, un an și jumate o să vină.”

În opinia sa, astfel de explicații nu răspund preocupărilor imediate ale populației, în condițiile în care incidentele se produc în prezent.

„Este un colaps, după părerea mea. Împrejurările nenorocite în care ne aflăm dau jos fațada. Acum vedem, de fapt, că toți acești oameni, și nu mă refer acum numai la președinte sau la politică, toți acești oameni, toate aceste structuri, toate aceste servicii care sunt ele așa de atotputernice și fac pe șmecherii în România, sunt, de fapt, incapabile să răspundă unei situații internaționale.”