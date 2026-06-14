Donald Trump, așteptat să semneze acordul de pace cu Iranul. Președintele împlinește 80 de ani astăzi

Publicat 14 iun. 2026, 11:21 Sursă Realitatea PLUS

Președintele american Donald Trump e așteptat să semneze astăzi acordul de pace cu Iranul pentru a pune capăt războiului, ceea ce va permite redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz. Mesajul președintelui SUA vine după ce guvernul Pakistanului, care acționează ca mediator a declarat că acordul va fi semnat în 24 de ore. Cu toate acestea, discuțiile referitoare la programul nuclear al Iranului sunt programate să înceapă ulterior.

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