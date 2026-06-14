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Un avion cu parașutiști s-a prăbușit în statul american Missouri. 12 persoane au murit

Foto captura CNN

Foto captura CNN

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 22:59

Un avion utilizat pentru sărituri cu parașuta s-a prăbușit duminică în apropierea unui aeroport din Butler, statul Missouri, situat în centrul Statelor Unite, a anunțat un responsabil al serviciilor locale de intervenție, citat de AFP.

Bilanțul tragediei

Cele 12 persoane aflate la bord - pilotul și 11 parașutiști amatori - și-au pierdut viața, a precizat Dennis Jacobs, reprezentant al agenției pentru gestionarea urgențelor din comitatul Bates.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit presei americane, avionul, un Pacific Aerospace P750 operat de compania Skydive Kansas City, a decolat de pe aeroportul Butler Memorial în jurul orei 11:30 (ora locală), apoi s-a întors din motive încă neclare, prăbușindu-se într-un câmp din apropiere, în zona Business 49 Highway. Aeroportul se află la aproximativ 100 de kilometri sud de Kansas City.

Reacția autorităților

Autoritățile locale au descris scena intervenției ca fiind una dramatică.

Ancheta

Cauzele accidentului vor fi stabilite de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), împreună cu Administrația Federală a Aviației (FAA).

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