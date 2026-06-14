Un avion cu parașutiști s-a prăbușit în statul american Missouri. 12 persoane au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 22:59

Un avion utilizat pentru sărituri cu parașuta s-a prăbușit duminică în apropierea unui aeroport din Butler, statul Missouri, situat în centrul Statelor Unite, a anunțat un responsabil al serviciilor locale de intervenție, citat de AFP.

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