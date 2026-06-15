Israelul critică acordul dintre SUA și Iran. Liderii israelieni avertizează că securitatea țării nu este garantată

Acordul anunțat de Statele Unite și Iran pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu a stârnit reacții dure în Israel. Critici au venit atât din partea unor membri ai guvernului, cât și din partea opoziției.
Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a respins acordul și a spus că Israelul nu este parte a acestei înțelegeri. El a susținut că statul israelian nu are obligația să respecte documentul și că securitatea țării nu este garantată prin acest acord.
Itamar Ben Gvir respinge acordul dintre SUA și Iran
Ministrul israelian spune că Israelul nu este parte a înțelegerii
Itamar Ben Gvir a transmis că acordul anunțat de Donald Trump nu obligă Israelul cu nimic. Ministrul a spus că documentul nu oferă garanții reale pentru securitatea Israelului.
„Acordul lui Trump nu ne obligă nimic. Nu suntem parte a acestui acord. El nu ne garantează securitatea”, a scris Ben Gvir pe Telegram.
Ministrul israelian a mai susținut că Israelul trebuie să continue ofensiva împotriva Hezbollah. El a spus că Israelul nu ar trebui să renunțe la teritoriile cucerite în timpul conflictului.
„Nu trebuie să ne mulțumim cu nimic mai puțin decât dezmembrarea Hezbollah. Nu trebuie să ne retragem nici măcar un centimetru din teritoriile pe care soldații noștri le-au cucerit și curățat de infrastructură teroristă”, a afirmat acesta.
Opoziția israeliană îl critică pe Benjamin Netanyahu
Reacții critice au venit și din partea opoziției din Israel. Yair Golan, liderul partidului democrat, l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu că a irosit rezultatele obținute de armata israeliană în timpul războiului.
Golan susține că acordul negociat de administrația Trump lasă nerezolvate probleme importante, inclusiv cele legate de programul nuclear iranian. El a mai spus că înțelegerea ar oferi sprijin regimului de la Teheran.
„Trump semnează un acord care trimite miliarde de dolari regimului ayatollahilor, lasă infrastructura nucleară intactă, păstrează amenințarea reprezentată de rachetele balistice și oferă o gură de oxigen regimului criminal de la Teheran”, a scris acesta pe platforma X.
Golan l-a acuzat direct pe Netanyahu pentru situația creată.
„Netanyahu este bun pentru Hamas. Netanyahu este bun pentru Iran. Netanyahu este bun pentru Hezbollah. Netanyahu nu este bun pentru Israel”, a afirmat liderul opoziției.
Acesta a mai spus că înlocuirea actualului premier reprezintă „o necesitate existențială de securitate”.
Benny Gantz avertizează asupra libertății de acțiune a Israelului
Benny Gantz, liderul partidului Albastru și Alb, a transmis că Israelul nu ar trebui să accepte nicio limitare a libertății sale de acțiune în Liban.
El a spus că orice retragere care ar putea pune în pericol locuitorii din nordul Israelului ar fi o greșeală.
„În nicio circumstanță nu trebuie să acceptăm restricționarea libertății de acțiune a Israelului în Liban sau o retragere care să pună în pericol locuitorii din nord”, a transmis Gantz.
Benny Gantz numește acordul cu Iranul „un eșec strategic”
Benny Gantz a criticat și el acordul aflat în pregătire. Liderul partidului Albastru și Alb a spus că înțelegerea ar putea aduce probleme pentru Israel în anii următori.
„Acordul care se conturează cu Iranul pare un eșec strategic care va obliga Israelul să ducă, în anii următori, lupte diplomatice, militare și juridice”, a afirmat liderul partidului Albastru și Alb.
Declarațiile sale vin în contextul în care mai mulți lideri israelieni cer ca Israelul să își păstreze libertatea de acțiune militară, mai ales în Liban.
Ce prevede acordul anunțat de Statele Unite și Iran
Potrivit anunțurilor făcute de cele două părți, acordul dintre Statele Unite și Iran prevede încetarea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban.
Documentul mai prevede redeschiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale.
Acordul SUA-Iran ar urma să fie semnat vineri, în Elveția
Detalii importante despre programul nuclear iranian nu au fost făcute publice
Acordul ar urma să fie semnat vineri, în Elveția. Până acum, multe detalii ale înțelegerii nu au fost făcute publice.
Printre aspectele încă neclare se numără și cele legate de programul nuclear iranian. Aceasta a fost una dintre cele mai importante teme ale negocierilor dintre Washington și Teheran.