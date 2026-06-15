Israelul critică acordul dintre SUA și Iran. Liderii israelieni avertizează că securitatea țării nu este garantată

Publicat 15 iun. 2026, 12:06 Sursă Realitatea PLUS

Acordul anunțat de Statele Unite și Iran pentru oprirea războiului din Orientul Mijlociu a stârnit reacții dure în Israel. Critici au venit atât din partea unor membri ai guvernului, cât și din partea opoziției.

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