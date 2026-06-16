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Acordul SUA-Iran, dezvăluit în exclusivitate: un fond de 300 de miliarde de dolari în investiții private pentru economia iraniană

SUA-Iran

SUA-Iran

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 23:15

Un fond de investiții private de 300 de miliarde de dolari pentru Iran face parte din acordul negociat între Washington și Teheran, potrivit unor surse citate în exclusivitate de Reuters.

Jumătate din această sumă ar fi deja contractată, iar semnarea acordului final este programată vineri, în Elveția.

Fondul a fost conceput pentru a oferi ambelor părți un stimulent economic concret în vederea încheierii unui acord definitiv, a explicat sursa, care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece planul nu a fost anunțat oficial.

Fondul, conceput pentru a oferi ambelor părți un stimulent economic în vederea încheierii acordului definitiv

Investițiile vizează domenii-cheie precum energia, logistica, producția și transportul. Printre finanțatori se numără firme cu sediul în SUA, în statele arabe din Golf, în Asia, în America de Sud și în Africa.

Mecanismul nu reprezintă un program de reconstrucție sau reparații și nu include fonduri ori granturi guvernamentale, subliniază sursa. El este, de asemenea, separat de negocierile privind activele iraniene înghețate și va deveni operațional exclusiv după semnarea acordului final.

Ideea fondului a apărut după ce partea americană a refuzat acordarea de compensații pentru distrugerile din timpul războiului. Teheranul solicitase inițial 400 de miliarde de dolari drept despăgubiri pentru daunele de război.

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