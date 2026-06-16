Acordul SUA-Iran, dezvăluit în exclusivitate: un fond de 300 de miliarde de dolari în investiții private pentru economia iraniană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 23:15

Un fond de investiții private de 300 de miliarde de dolari pentru Iran face parte din acordul negociat între Washington și Teheran, potrivit unor surse citate în exclusivitate de Reuters.

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