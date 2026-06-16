SUA ridică blocada porturilor iraniene înaintea semnării acordului de pace de vineri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 19:31

Blocada americană a porturilor iraniene, impusă în urmă cu două luni, a fost ridicată marți, cu câteva zile înainte de semnarea oficială a protocolului acordului dintre Iran și Statele Unite, prevăzută vineri în Elveția.

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