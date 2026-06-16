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SUA ridică blocada porturilor iraniene înaintea semnării acordului de pace de vineri

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 19:31

Blocada americană a porturilor iraniene, impusă în urmă cu două luni, a fost ridicată marți, cu câteva zile înainte de semnarea oficială a protocolului acordului dintre Iran și Statele Unite, prevăzută vineri în Elveția.

Anunțul a fost făcut de adjunctul ministrului iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, citat pe site-ul Guvernului de la Teheran.

„Blocada a fost ridicată înaintea semnării oficiale” a protocolului acordului, a declarat Takht-Ravanchi. Ridicarea acestei măsuri reprezenta una dintre cerințele cruciale ale Iranului pentru ajungerea la un acord cu Washingtonul.

Teheranul și Washingtonul anunțaseră luni că au convenit asupra cadrului unui acord menit să pună capăt Războiului din Iran, conflict lansat de Statele Unite și Israel la 28 februarie. Documentul urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția.

Strâmtoarea Ormuz, redeschisă complet vineri

Președintele american Donald Trump a anunțat că Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran în contextul conflictului, va fi „redeschisă complet” vineri, în ziua ceremoniei de semnare.

Vicepreședintele J.D. Vance a precizat luni că SUA se așteaptă ca Iranul să nu impună o taxă de tranzit pentru trecerea prin strâmtoare.

Întrebat dacă redeschiderea fără taxă va fi valabilă doar pe parcursul celor 60 de zile de negocieri tehnice care urmează să înceapă vineri sau pe termen lung, Vance a răspuns că „ne așteptăm ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă fără peaj pe termen lung, iar acesta este genul de lucruri pe care le vom aborda în negocierile tehnice”.

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