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Extern· 1 min citire
SUA ridică blocada porturilor iraniene înaintea semnării acordului de pace de vineri
Donald Trump, președintele SUA
Blocada americană a porturilor iraniene, impusă în urmă cu două luni, a fost ridicată marți, cu câteva zile înainte de semnarea oficială a protocolului acordului dintre Iran și Statele Unite, prevăzută vineri în Elveția.
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