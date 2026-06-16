Mineralul care poate încetini îmbătrânirea. Ce se întâmplă în organism dacă este consumat în exces

Publicat 16 iun. 2026, 09:46 Actualizat 16 iun. 2026, 09:47

Interesul pentru metodele prin care putem încetini procesul de îmbătrânire este în continuă creștere, iar cercetătorii acordă o atenție deosebită rolului inflamației cronice în degradarea organismului. Studiile realizate în ultimii ani au arătat că o alimentație cu efect antiinflamator poate contribui la protejarea funcțiilor cognitive și la menținerea sănătății pe termen lung. De asemenea, consumul regulat de alimente bogate în antioxidanți a fost asociat cu o speranță de viață mai mare și cu o calitate mai bună a vieții la vârste înaintate.

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