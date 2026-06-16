Mineralul care poate încetini îmbătrânirea. Ce se întâmplă în organism dacă este consumat în exces

Interesul pentru metodele prin care putem încetini procesul de îmbătrânire este în continuă creștere, iar cercetătorii acordă o atenție deosebită rolului inflamației cronice în degradarea organismului. Studiile realizate în ultimii ani au arătat că o alimentație cu efect antiinflamator poate contribui la protejarea funcțiilor cognitive și la menținerea sănătății pe termen lung. De asemenea, consumul regulat de alimente bogate în antioxidanți a fost asociat cu o speranță de viață mai mare și cu o calitate mai bună a vieții la vârste înaintate.
Printre nutrienții considerați esențiali în acest proces se află zincul, un oligoelement pe care organismul nu îl poate produce și care trebuie obținut din alimentație sau suplimente. Deși necesarul zilnic este relativ redus, zincul are un rol important în numeroase procese biologice, inclusiv în funcționarea sistemului imunitar, regenerarea țesuturilor și protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.
Ce arată noua cercetare
Un studiu amplu, care a inclus aproximativ 69.000 de participanți, sugerează că un aport adecvat de zinc ar putea contribui la încetinirea îmbătrânirii biologice. Beneficiile au fost observate mai ales în rândul persoanelor care combinau o alimentație echilibrată cu activitate fizică regulată.
Totuși, specialiștii atrag atenția că efectele pozitive apar doar în anumite limite. Consumul excesiv de zinc poate avea consecințe nedorite și poate accelera procesele asociate îmbătrânirii.
Vârsta biologică, un indicator al stării reale a organismului
În ultimii ani, oamenii de știință au dezvoltat metode tot mai precise pentru evaluarea vârstei biologice, un indicator care reflectă gradul de uzură al organismului, independent de numărul anilor împliniți.
Spre deosebire de vârsta cronologică, vârsta biologică este calculată pe baza unor biomarkeri măsurați prin analize de sânge și oferă informații despre ritmul real de îmbătrânire. Astfel, două persoane de aceeași vârstă pot avea profiluri biologice foarte diferite, în funcție de stilul de viață și de starea generală de sănătate.
Pornind de la această premisă, cercetătorii chinezi au analizat relația dintre consumul de zinc, activitatea fizică și procesul de îmbătrânire biologică.
Cum s-a desfășurat studiul
Datele utilizate provin din UK Biobank, unul dintre cele mai mari proiecte de cercetare medicală din lume, care urmărește de-a lungul timpului starea de sănătate și obiceiurile de viață ale a peste 500.000 de persoane din Regatul Unit.
Pentru această analiză au fost selectați aproape 69.000 de participanți care dispuneau de informații complete privind alimentația, nivelul de activitate fizică și biomarkerii necesari evaluării vârstei biologice.
Participanții au fost împărțiți în două categorii: persoane care nu consumau zinc suplimentar și persoane care aveau un aport de zinc provenit din alimentație sau suplimente. Cercetătorii au calculat consumul pe baza jurnalelor alimentare și a informațiilor oferite de participanți privind utilizarea suplimentelor nutritive.
Rezultatele au fost comparate cu recomandările actuale privind aportul zilnic: aproximativ 11 miligrame pentru bărbați și minimum 8 miligrame pentru femei, fără depășirea pragului de siguranță de 40 de miligrame pe zi.
De ce este important zincul
Zincul participă la numeroase procese esențiale pentru sănătate. Acesta contribuie la sinteza ADN-ului, susține sistemul imunitar, accelerează vindecarea rănilor și ajută la combaterea stresului oxidativ, unul dintre factorii implicați în deteriorarea celulelor și apariția bolilor asociate vârstei.
Analiza a arătat că persoanele care își asigurau un aport adecvat de zinc prezentau semne ale unei îmbătrâniri biologice mai lente. Efectele au fost și mai evidente în cazul celor care practicau în mod regulat activități fizice. În această categorie, riscul unei accelerări a procesului de îmbătrânire a fost cu aproximativ 31% mai redus.
Riscurile excesului
Deși beneficiile zincului sunt bine documentate, cercetătorii au observat că depășirea dozei recomandate poate avea efecte contrare. Participanții care consumau peste 40 de miligrame pe zi au prezentat indicii ale unei îmbătrâniri biologice accelerate, estimată la aproape șapte ani.
Motivele nu sunt pe deplin elucidate, însă experții consideră că un exces de zinc poate afecta echilibrul altor minerale esențiale și poate perturba anumite mecanisme celulare.
Din acest motiv, specialiștii recomandă prudență în utilizarea suplimentelor și subliniază că necesarul zilnic poate fi acoperit, în majoritatea cazurilor, printr-o alimentație variată.
Printre cele mai bune surse naturale de zinc se numără fructele de mare, carnea, produsele lactate, nucile și semințele.
Concluzia cercetării este că zincul poate deveni un aliat important în menținerea sănătății și a longevității atunci când este consumat în cantități adecvate și este însoțit de un stil de viață activ. În același timp, studiul reamintește că, în materie de nutriție, excesul poate transforma un beneficiu într-un factor de risc.