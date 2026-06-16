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Vladimir Putin a semnat decretul pentru alegerile anticipate. Ce surpriză le-a pregătit rușilor

Președintele Vladimir Putin (Profimedia)

Președintele Vladimir Putin (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 18:08
Actualizat16 iun. 2026, 18:54

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți decretul prin care sunt organizate alegeri legislative pe 20 septembrie. Anunțul vine în contextul în care popularitatea liderului rus și a partidului său este în scădere, după aproape patru ani și jumătate de război, dar și pe fondul intensificării operațiunilor din Ucraina.

Vladimir Putin a fost reales în 2024 pentru un nou mandat de șase ani în fruntea Rusiei, însă popularitatea sa și a partidului prezidențial a coborât la niveluri alarmant de scăzute, apropiate de minimul istoric înregistrat în august 2021.

Ultimele sondaje arată că tot mai mulți ruși s-au săturat de război, mai ales de când atacurile ucrainene cu drone au devenit ceva obișnuit, dar și din cauza scăderii nivelului de trai și a restricțiilor privind accesul la rețelele sociale.

De altfel, șefa Comisiei Electorale din Rusia a transmis luni că întreruperi ale internetului și restricții de comunicare ar putea fi impuse în timpul alegerilor pentru Duma de Stat din septembrie și că rușii ar trebui să le accepte „din motive de securitate”.

Explicația oficială este că astfel cetățenii ar fi protejați de atacurile cu drone.

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