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Extern· 1 min citire
Vladimir Putin a semnat decretul pentru alegerile anticipate. Ce surpriză le-a pregătit rușilor
Președintele Vladimir Putin (Profimedia)
Publicat16 iun. 2026, 18:08
Actualizat16 iun. 2026, 18:54
Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți decretul prin care sunt organizate alegeri legislative pe 20 septembrie. Anunțul vine în contextul în care popularitatea liderului rus și a partidului său este în scădere, după aproape patru ani și jumătate de război, dar și pe fondul intensificării operațiunilor din Ucraina.
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