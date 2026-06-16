Vladimir Putin a semnat decretul pentru alegerile anticipate. Ce surpriză le-a pregătit rușilor

Publicat 16 iun. 2026, 18:08 Actualizat 16 iun. 2026, 18:54

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți decretul prin care sunt organizate alegeri legislative pe 20 septembrie. Anunțul vine în contextul în care popularitatea liderului rus și a partidului său este în scădere, după aproape patru ani și jumătate de război, dar și pe fondul intensificării operațiunilor din Ucraina.

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