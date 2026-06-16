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Hamas ar fi plănuit un atac terorist în Europa. Anunțul făcut de procurorul general al Germaniei

Hamas

Hamas

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 15:37

Procurorul general al Germaniei, Jens Rommel, a declarat că gruparea Hamas ar fi plănuit un atac terorist în Europa. Anunțul a fost făcut la conferința de presă anuală a instituției pe care o conduce.

Parchetul federal a arestat, în ultimele luni, nouă presupuși susținători ai Hamas. Potrivit autorităților germane, planurile de atac ar fi fost mai concrete decât se știa până acum. În ancheta legată de achiziția de arme pentru Hamas, autoritățile germane presupun că gruparea plănuia un atac specific în Europa.

„O înregistrare video prealabilă în care își revendica responsabilitatea a fost confiscată de la unul dintre suspecți”, a declarat procurorul general federal Jens Rommel la conferința de presă anuală a biroului său de la Karlsruhe.

Nouă presupuși susținători ai Hamas au fost arestați

Începând cu toamna trecută, Parchetul Federal a arestat în total nouă presupuși susținători ai Hamas. Autoritățile îi acuză că ar fi fost implicați în transportul și depozitarea armelor și munițiilor pentru organizație. Potrivit anchetatorilor, aceste activități ar fi avut loc cel puțin din vara anului 2025. Videoclipul prin care era revendicată responsabilitatea anunța un atac în jurul celei de-a doua aniversări a invaziei Hamas asupra Israelului. Este vorba despre perioada din jurul datei de 7 octombrie 2025. Jens Rommel a spus că primii trei suspecți din acest caz au fost arestați pe 1 octombrie 2025, cu doar câteva zile înainte de această aniversare.

Parchetul Federal investighează cazuri de terorism și spionaj

Parchetul Federal este cea mai înaltă autoritate de aplicare a legii din Germania. Instituția se ocupă în principal de cazuri de terorism, spionaj și drept penal internațional. Procurorul general federal Jens Rommel conduce autoritatea cu sediul la Karlsruhe din martie 2024.

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