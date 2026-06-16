Hamas ar fi plănuit un atac terorist în Europa. Anunțul făcut de procurorul general al Germaniei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 15:37

Procurorul general al Germaniei, Jens Rommel, a declarat că gruparea Hamas ar fi plănuit un atac terorist în Europa. Anunțul a fost făcut la conferința de presă anuală a instituției pe care o conduce.

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