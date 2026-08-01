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Social· 1 min citire
Circulație bară la bară spre Litoral și Valea Prahovei. Zonele cele mai aglomerate – INFOTRAFIC
Foto: FB/Info Trafic Bucuresti Ilfov
Trafic extrem de aglomerat într-unul dintre cele mai fierbinți weekenduri din această vară. Se circulă bară la bară spre mare și spre munte încă de la primele ore, iar A2 și DN39 sunt cele mai aglomerate rute, potrivit Infotrafic.
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