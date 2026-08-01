Circulație bară la bară spre Litoral și Valea Prahovei. Zonele cele mai aglomerate – INFOTRAFIC

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 10:50

Trafic extrem de aglomerat într-unul dintre cele mai fierbinți weekenduri din această vară. Se circulă bară la bară spre mare și spre munte încă de la primele ore, iar A2 și DN39 sunt cele mai aglomerate rute, potrivit Infotrafic.

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