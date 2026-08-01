Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Circulație bară la bară spre Litoral și Valea Prahovei. Zonele cele mai aglomerate – INFOTRAFIC

Foto: FB/Info Trafic Bucuresti Ilfov

Foto: FB/Info Trafic Bucuresti Ilfov

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 10:50

Trafic extrem de aglomerat într-unul dintre cele mai fierbinți weekenduri din această vară. Se circulă bară la bară spre mare și spre munte încă de la primele ore, iar A2 și DN39 sunt cele mai aglomerate rute, potrivit Infotrafic.

La ora 10:00, Centrul INFOTRAFIC anunță valori ridicate de trafic pe A2 București–Constanța, unde se circulă în coloană la ieșirea din Capitală și în zonele Fundulea, Bogdana, Drajna Nouă, dar și între Fetești și Cernavodă, sector sufocat de dopuri.

Pe DN39, drumul spre plajă este un test al răbdării: coloane bară la bară între Lazu – Agigea, în Eforie Nord spre Vama Veche, dar și la întoarcerea din Eforie Sud spre Constanța.

Trafic intens și pe DN1, cu blocaje între Nistorești – Comarnic și în stațiunile Sinaia și Bușteni, pe sensul spre Brașov. Pe DN7, se circulă greu în Călimănești și în zona Brezoi, spre Sibiu.

Zone critice

  • A2: Fundulea – Bogdana – Drajna Nouă; Fetești – Cernavodă

  • DN39: Lazu – Agigea; Eforie Nord; Eforie Sud → Constanța

  • DN1: Nistorești – Comarnic; Sinaia; Bușteni

  • DN7: Călimănești; Brezoi

Recomandări pentru șoferi

  • Rute alternative și verificarea traseului înainte de plecare

  • Evitarea depășirii coloanelor

  • Viteză adaptată și atenție sporită

  • Calm, distanță de siguranță și respect în trafic

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

trafic aglomeratvalea prahoveilitoralinfotrafic

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe