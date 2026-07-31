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Un român a dat lovitura la Loto 5/40. În ce oraș a fost jucat biletul câștigător

Un român a dat lovitura la Loto 5/40

Un român a dat lovitura la Loto 5/40

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 18:31

Un jucător din Galați este marele câștigător al extragerii Loto 5/40 de joi, 30 iulie, după ce a reușit să nimerească toate cele șase numere extrase și să intre în posesia premiului de categoria I. Câștigul depășește 988.000 de lei, echivalentul a peste 172.300 de euro.

Loteria Română a anunțat, totodată, că în urma tragerilor de joi au fost acordate peste 23.000 de premii, în valoare totală de aproximativ trei milioane de lei.

Premiul de categoria I la Loto 5/40 a fost câștigat

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați, iar câștigătorul a ghicit toate cele șase numere extrase la Loto 5/40: 11, 13, 3, 37, 16 și 7.

Pentru combinația câștigătoare, acesta va încasa 988.285,60 de lei, adică peste 172.300 de euro.

O nouă tragere Loto este programată pentru duminică, 2 august, când jucătorii vor avea din nou șansa de a-și încerca norocul.

Peste 23.000 de premii acordate la extragerile de joi

Potrivit Loteriei Române, în cadrul extragerilor din 30 iulie au fost acordate 23.429 de câștiguri, valoarea totală a acestora ridicându-se la aproximativ trei milioane de lei.

Printre premiile importante acordate se numără și cel de categoria a II-a la jocul Noroc, în valoare de 110.610 lei. Biletul câștigător a fost jucat online.

Report de milioane la Loto 6/49

Duminică, 2 august, vor avea loc noi extrageri, iar cel mai mare interes rămâne pentru jocul Loto 6/49, unde reportul la categoria I este de aproximativ 47,50 milioane de lei, echivalentul a circa 9,05 milioane de euro.

La jocul Noroc, reportul este de peste 3,55 milioane de lei, adică aproximativ 678.000 de euro.

La extragerea Loto 6/49 de joi, 30 iulie, au fost extrase numerele 16, 18, 2, 19, 22 și 13.

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