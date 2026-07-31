Un român a dat lovitura la Loto 5/40. În ce oraș a fost jucat biletul câștigător

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 18:31

Un jucător din Galați este marele câștigător al extragerii Loto 5/40 de joi, 30 iulie, după ce a reușit să nimerească toate cele șase numere extrase și să intre în posesia premiului de categoria I. Câștigul depășește 988.000 de lei, echivalentul a peste 172.300 de euro.

Distribuie articolul