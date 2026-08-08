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Un nou incendiu de vegetație a izbucnit în Creta. Zeci de pompieri intervin, iar riscul rămâne foarte ridicat în mai multe insule din Grecia

Incendii vegetație în Grecia

Incendii vegetație în Grecia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 07:51

Un nou incendiu de vegetație a izbucnit vineri seară pe insula Creta, în sudul Greciei, în apropierea satului Achladia, din regiunea Siteia. Focul a cuprins zone împădurite și terenuri agricole, iar la intervenție participă 40 de pompieri cu 11 autospeciale. Până în acest moment nu au fost raportate pagube materiale sau persoane rănite. În paralel, pompierii au reușit să țină în mare parte sub control alte trei incendii izbucnite în nordul țării și în regiunea Corint.

Incendii și în Halkidiki, Kozani și Corint

Anterior, vineri, echipajele de intervenție au acționat pentru stingerea unor incendii izbucnite în peninsula Halkidiki, o zonă de coastă foarte populară în rândul turiștilor, precum și în munții din Kozani, în nordul Greciei. Un alt incendiu a fost raportat în apropierea satului Stefani, din regiunea Corint. Cele trei focare au fost în mare parte aduse sub control de pompieri. Oficialii locali au declarat pentru postul public ERT că incendiul de la Stefani a izbucnit într-un parc de panouri solare.

Grecia se confruntă de mai multe zile cu incendii de vegetație care au provocat pagube importante în mai multe regiuni. Zeci de locuințe au ars în vestul regiunii Attica, în Creta și în Peloponez. Patru pompieri și un pilot de elicopter și-au pierdut viața în urma incendiilor din ultimele zile. Autoritățile continuă intervențiile în zonele afectate și mențin avertizările privind pericolul de extindere a focului, scrie Ekathimerini.com.

Risc foarte ridicat de incendii în Creta și alte trei insule

Pentru sâmbătă, autoritățile de protecție civilă au avertizat asupra unui risc deosebit de ridicat de incendii de vegetație pe insulele Creta, Chios, Samos și Ikaria. În aceste zone, nivelul de risc este 4 pe o scară de la 1 la 5. Cea mai mare parte a sudului și centrului Greciei, regiunea Tracia și celelalte insule se află la nivelul 3 de risc. Avertizările vin în condițiile în care mai multe regiuni ale țării au fost deja afectate de incendii în ultimele zile.

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