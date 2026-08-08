Un nou incendiu de vegetație a izbucnit în Creta. Zeci de pompieri intervin, iar riscul rămâne foarte ridicat în mai multe insule din Grecia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 07:51

Un nou incendiu de vegetație a izbucnit vineri seară pe insula Creta, în sudul Greciei, în apropierea satului Achladia, din regiunea Siteia. Focul a cuprins zone împădurite și terenuri agricole, iar la intervenție participă 40 de pompieri cu 11 autospeciale. Până în acest moment nu au fost raportate pagube materiale sau persoane rănite. În paralel, pompierii au reușit să țină în mare parte sub control alte trei incendii izbucnite în nordul țării și în regiunea Corint.

Distribuie articolul