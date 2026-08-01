Admitere ASE 2026 – sesiunea de toamnă: înscrieri pentru programele de licență, masterat și doctorat

Publicat 1 aug. 2026, 10:45 Actualizat 1 aug. 2026, 10:49

După o sesiune de admitere de vară care a adus peste 10.200 de candidați declarați admiși la cele trei tipuri de programe universitare, peste 1000 mai mulți comparativ cu anul 2025, Academia de Studii Economice din București, universitatea de referință din România în domeniul științelor economice, al afacerilor și al administrației publice, organizează, în perioada., organizează, în perioada 28 august – 1 septembrie 2026, sesiunea de toamnă a concursului de admitere pentru programele universitare de licență, masterat și doctorat, destinată ocupării locurilor rămase disponibile după sesiunea din iulie.

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