Performanță remarcabilă pentru elevii români: aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Matematică

Publicat 20 iul. 2026, 10:57 Actualizat 20 iul. 2026, 10:58

România a obținut o medalie de aur, trei medalii de argint și două medalii de bronz la cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică (IMO 2026), desfășurată în perioada 10-21 iulie, la Shanghai, în China, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

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