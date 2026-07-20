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Educatie· 2 min citire
Performanță remarcabilă pentru elevii români: aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Matematică
Olimpiada Internațională de Matematică (IMO 2026)
Publicat20 iul. 2026, 10:57
Actualizat20 iul. 2026, 10:58
România a obținut o medalie de aur, trei medalii de argint și două medalii de bronz la cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică (IMO 2026), desfășurată în perioada 10-21 iulie, la Shanghai, în China, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.
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