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Educatie· 2 min citire

Performanță remarcabilă pentru elevii români: aur, argint și bronz la Olimpiada Internațională de Matematică

Olimpiada Internațională de Matematică (IMO 2026)

Olimpiada Internațională de Matematică (IMO 2026)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 10:57
Actualizat20 iul. 2026, 10:58

România a obținut o medalie de aur, trei medalii de argint și două medalii de bronz la cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică (IMO 2026), desfășurată în perioada 10-21 iulie, la Shanghai, în China, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

Medalia de aur a fost câștigată de David-Vlad Mărghidan, elev al Liceului Internațional de Informatică din București.

Medaliile de argint au fost obținute de Mihai Alexandru Ardelean, de la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, Radu Ionuț-Stoleriu, elev al Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, și David Ghibu, de la Liceul Internațional de Informatică din București.

Medaliile de bronz au revenit elevilor Emanuel Mazăre, de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești, și Andrei Vila, de la Liceul Internațional de Informatică din București.

Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, în calitate de lider, avându-i alături pe lectorul Mihai Chiș, de la Facultatea de Informatică din Timișoara, în rol de deputy leader, și pe Lucian Țurea, din partea Societății de Științe Matematice din România.

Cea de-a 67-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică a reunit 666 de concurenți din peste 120 de țări. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, instituția sprijină participarea loturilor naționale la competițiile internaționale prin acoperirea costurilor de participare și deplasare, precum și prin organizarea etapelor de selecție la nivel național.

Ministerul a transmis felicitări elevilor medaliați, profesorilor care i-au pregătit și părinților care i-au susținut pe parcursul pregătirii.

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