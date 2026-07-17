Facultățile vin cu specializări noi pentru admiterea din acest an: inteligența artificială, stil de viață sănătos și alte domenii de care puțini au auzit

Admiterea din acest an vine cu o ofertă diferită față de anii trecuți. Universitățile încearcă să țină pasul cu transformările rapide de pe piața muncii și lansează programe de studiu noi, de la inteligență artificială și securitate cibernetică până la cursuri de stand-up comedy sau managementul unui stil de viață sănătos.
În același timp, competiția pentru atragerea candidaților este mai intensă, deoarece promoția de absolvenți de liceu este mai numeroasă decât în 2025.
Instituțiile de învățământ superior speră că noile specializări îi vor convinge pe tineri să rămână în România și să aleagă programe adaptate profesiilor viitorului. Pe lângă domeniile clasice, tot mai multe facultăți pun accent pe tehnologie, digitalizare și competențe cerute de angajatori.
Inteligența artificială și cybersecurity, printre cele mai căutate programe
Universitățile din România își actualizează oferta pentru a răspunde cererii tot mai mari de specialiști în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și analiza datelor.
Printre instituțiile care au introdus astfel de programe se numără Universitatea de Vest din Timișoara, care organizează admitere pentru specializările Artificial Intelligence și Cybersecurity, ambele predate în limba engleză.
Și alte centre universitare importante și-au extins oferta în ultimii ani. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Academia de Studii Economice din București au introdus programe și discipline dedicate inteligenței artificiale, securității cibernetice, științei datelor și transformării digitale.
Reprezentanții universităților spun că aceste specializări au fost dezvoltate pentru a răspunde nevoilor actuale ale pieței muncii și pentru a pregăti studenții pentru domeniile cu cea mai rapidă dezvoltare în următorii ani.
Au apărut și specializări neobișnuite
Oferta universităților nu se rezumă doar la domeniile tehnice.
În ultimii ani au apărut programe și cursuri care încearcă să răspundă intereselor noii generații. Printre acestea se numără discipline dedicate stand-up comedy, managementului unui stil de viață sănătos sau dezvoltării competențelor creative și de comunicare.
Universitățile spun că încearcă astfel să ofere programe mai flexibile și mai apropiate de realitățile actuale, combinând pregătirea academică tradițională cu abilități practice căutate de angajatori.
Admiterea din acest an aduce concurență mai mare
Universitățile au un motiv în plus să își diversifice oferta educațională.
Promoția de absolvenți de liceu din acest an este cu aproximativ 20% mai numeroasă decât cea din 2025, ceea ce înseamnă mai mulți candidați, dar și o competiție mai puternică între instituțiile de învățământ superior pentru atragerea viitorilor studenți.
În acest context, multe universități au organizat campanii de promovare, zile ale porților deschise și prezentări ale noilor programe de studiu, încercând să le arate elevilor că pot urma specializări moderne fără să plece în străinătate.
Accent pe practică și colaborarea cu angajatorii
Pe lângă programele noi, universitățile încearcă să îi atragă pe candidați și prin parteneriate cu mediul privat.
Tot mai multe instituții dezvoltă colaborări cu firme și companii pentru stagii de practică, programe de internship și proiecte comune, astfel încât studenții să dobândească experiență încă din timpul facultății și să aibă șanse mai mari de angajare după absolvire.
Conducerea universităților consideră că pregătirea practică și contactul direct cu angajatorii au devenit criterii importante pentru viitorii studenți atunci când aleg facultatea.
Tinerii caută programe adaptate pieței muncii
Interesul candidaților pentru specializările noi este în creștere, în special pentru cele din domeniul tehnologiei.
Mulți absolvenți de liceu spun că își doresc să studieze domenii care oferă perspective bune de angajare și competențe căutate de companii.
Astfel, pentru tot mai mulți tineri, oferta educațională modernă, posibilitatea de a participa la stagii de practică și pregătirea pentru profesiile viitorului cântăresc la fel de mult ca prestigiul universității atunci când iau decizia privind admiterea.