Facultățile vin cu specializări noi pentru admiterea din acest an: inteligența artificială, stil de viață sănătos și alte domenii de care puțini au auzit

Publicat 17 iul. 2026, 23:05 Actualizat 17 iul. 2026, 23:06

Admiterea din acest an vine cu o ofertă diferită față de anii trecuți. Universitățile încearcă să țină pasul cu transformările rapide de pe piața muncii și lansează programe de studiu noi, de la inteligență artificială și securitate cibernetică până la cursuri de stand-up comedy sau managementul unui stil de viață sănătos.

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