Ultimele trei zile de înscrieri la masteratele Facultății de Filosofie a Universității din București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 09:12

Candidații interesați de studiile universitare de masterat la Facultatea de Filosofie a Universității din București mai pot depune dosarele de înscriere până la data de 20 iulie 2026, prin intermediul platformei online de admitere a Universității din București.

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