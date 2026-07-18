Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii cursurile și cum vor fi împărțite vacanțele

Ministerul Educației a stabilit oficial calendarul anului școlar 2026-2027. Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește data începerii și încheierii cursurilor, perioadele de vacanță și modul de organizare a activităților educaționale. Elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie 2026, iar structura anului școlar va rămâne organizată pe cinci module de învățare.
Calendarul anului școlar 2026-2027
Din punct de vedere administrativ, anul școlar se desfășoară în intervalul 1 septembrie 2026 – 31 august 2027 și cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor.
Calendarul oficial este următorul:
În timpul anului școlar, fiecare unitate de învățământ va stabili perioada în care va organiza programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, acestea urmând să se desfășoare în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.
Cine termină școala mai devreme
Nu toți elevii vor avea același calendar.
Elevii din clasele a XII-a, învățământ de zi, precum și cei din clasa a XIII-a seral și cu frecvență redusă, vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni, pentru a avea timp să se pregătească pentru examenul de Bacalaureat.
Elevii de clasa a VIII-a vor termina școala pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni de cursuri, înaintea Evaluării Naționale.
În schimb, elevii din învățământul liceal tehnologic și profesional vor avea un an școlar mai lung, de 37 de săptămâni, cursurile urmând să se încheie pe 25 iunie 2027.
Vacanța mobilă rămâne și în 2027
Structura anului școlar păstrează și vacanța mobilă din luna februarie. O noutate este că Ministerul Educației a extins de la două la trei variante perioada dintre care inspectoratele școlare vor putea alege săptămâna de vacanță pentru fiecare județ.
În același timp, ministerul a respins propunerile privind revenirea la structura clasică pe semestre, precum și solicitările de eliminare sau comasare a programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.
Reprezentanții instituției au explicat că actuala organizare a anului școlar permite desfășurarea în condiții optime a examenelor naționale, a admiterii la liceu și a admiterii la facultate, fără modificări ale calendarului.
Prin publicarea ordinului în Monitorul Oficial, structura anului școlar 2026-2027 devine oficială și va fi aplicată în toate unitățile de învățământ din România, potrivit sursei.