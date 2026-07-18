Structura anului școlar 2026-2027. Când încep elevii cursurile și cum vor fi împărțite vacanțele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 17:01

Ministerul Educației a stabilit oficial calendarul anului școlar 2026-2027. Ordinul publicat în Monitorul Oficial stabilește data începerii și încheierii cursurilor, perioadele de vacanță și modul de organizare a activităților educaționale. Elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie 2026, iar structura anului școlar va rămâne organizată pe cinci module de învățare.

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